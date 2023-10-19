TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Abdullah Avcı'dan Maksim Samorodov hamlesi!

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Karadeniz Gazetesi'nde yer alan habere göre Abdullah Avcı, Kazak futbolcu Maksim Samorodov ile yakından ilgileniyor.

Avcı'nın yerli statüsünde oynayabilecek bir Türki oyuncu için genç yeteneğin transferine önem verdiği vurgulanıyor.

Tecrübeli teknik adamın 14 Ekimde Kopenhag'da Danimarka ile Kazakistan arasında oynanan maçta 21 yaşındaki futbolcuyu izlettirdiği öğrenildi.

Bu mücadeleyi Danimarka 3-1'lik skorla kazanırken Samorodov Beşiktaşlı Zaynudtinov'la birlikte forma terlettti.

Samorodov ülkesinin takımı Aktobe ile UEFA Konferans Ligi'nde 4 karşılaşmada 2 gol ve 1 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

Bu anlamda futbolcunun Trabzonspor'a transfer durumu merakla takip ediliyor.

MAKSIM SAMORODOV KİMDİR?

21 yaşındaki Maksim Samorodov Kazakistan ekibi Aktobe'nin formasını terleriyor.

Futbolcu ana mevkisi olan sol kanat dışında sağ kanat ve santrfor olarak görev alabiliyor.

Genç yetenek ayrıca ülkesi Kazakistan Milli Takımı'nın formasını terletiyor.