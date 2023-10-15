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TRABZONSPOR HABERLERİ | Fırtına'da Tochi Chukwuani operasyonu!

Ligde istikrarsız bir grafik çizen Hırvat teknik adam Nenan Bjelica ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına yeniden Abdullah Avcı'yı geçiren Trabzonspor'da orta saha transferi için harekat sürüyor. Daha öncede bordo-mavililerin gündemine gelen genç orta saha oyuncusu için nabız yoklayan yönetim bu sefer transferi bitirmek istiyor. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2023 Pazar 06:50
TRABZONSPOR HABERLERİ | Fırtına'da Tochi Chukwuani operasyonu!

Trabzonspor'da eski teknik direktör Bjelica en çok orta saha kurgusunda zorlanmıştı. Bu bölgede yetenekli oyuncuları koşturmak isteyen Hırvat hoca, istediğini yapamayınca takım savunması aksadı. Abdullah Avcı da 8 numara pozisyonunu güçlendirmeleri yönünde görüş bildirince transfer düğmesine basıldı. Karadeniz ekibi sezon başında da gündeme gelen Tochi Chukwuani'nin peşine düştü. Bordo-mavililer, Danimarkalı futbolcuyla yaz transfer döneminde de ilgilenmişti. Kulübü Lyngby ile anlaşmaya da varmıştı. Ancak 20 yaşındaki futbolcu özel hayatındaki sorunlar nedeni ile o dönem teklifi kabul etmemişti.

KOŞU KALİTESİ BİR HAYLİ YÜKSEK

Bordo-mavililerde önceki teknik direktör Nenad Bjelica'dan sonra yeni hoca Abdullah Avcı'nın da Tochi Chukwuni'ye onay vermesinde yüksek koşu kalitesi yatıyor. 20 yaşındaki oyuncu iki ceza sahası arasında adeta mekik dokuyor. Bu sezon Lyngby formasıyla 12 mücadeleye çıkan Danimarkalı orta saha oyuncusu 2 defa fileleri havalandırmayı başardı. 1 de asist yaptı. Trabzonspor'un Lyngby ile kontratı 2024 yılında sona eriyor. Karadeniz ekibinin, Danimarka temsilcisiyle bir kez daha anlaşacağına kesin gözüyle bakılıyor. Tochi Chukwuani'nin de bu defa Fırtına'nın önerisine "Evet" diyeceği tahmin ediliyor.

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