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Bjelica iddiaları yalanlamadı! Yeni takımı...

Adana Demirspor mağlubiyeti sonrasında Trabzonspor ile yollarını ayıran Nenad Bjelica için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Söylentileri yalanlamayan Hırvat teknik adam, o takıma göz kırptı. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2023 Perşembe 16:52 Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2023 Perşembe 17:11
Bjelica iddiaları yalanlamadı! Yeni takımı...

Trabzonspor'da lige kötü bir başlangıç yapan ve resmi olarak bugün yolların ayrıldığı teknik direktör Nenad Bjelica sosyal medya hesabından veda mesajı yayınladı. Yönetimin talebiyle sözleşmesi feshedilen Hırvat teknik adam, taraftarlara yönelik mesajında, "Bu büyük kulübün yedek kulübesinde geçirdiğim aylardaki desteğiniz için size teşekkür etmek istiyorum. Trabzonspor'un teknik direktörü olmak büyük bir onurdu, her anından ve her maçından keyif aldım. Misafirperverliğiniz için de teşekkür ederim, Trabzon'da kendimi evimde gibi hissettim. Geri kalan süreçte herkese başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi.

"BU ŞEKİLDE BİTTİĞİ İÇİN ÇOK ÜZGÜNÜM"

Trabzonspor'da toplam 16 müsabakada görev alabilen Bjelica, Hırvat basınına yaptığı açıklamada, Türkiye'de teknik adamlardan kolay vazgeçildiğini söyledi. Trabzonspor'da çalışmış olmaktan onur duyduğunu ifade eden Hırvat hoca, "Bu şekilde bittiği için çok üzgünüm ama futbol böyle. Şimdi yeni maceralara hazırım" dedi.

"ÖNCE TEKNİK DİREKTÖRLER BEDEL ÖDER"

Takımın kötü gidişatı nedeniyle bedel ödediğini belirten Bjelica, "Futbolda önce teknik direktörler bedel öder. Beşiktaş maçında sonra büyük bir coşku vardı. Sıradaki maçta 89 dakika boyunca öndeydik ama kaybettik. Adana'daki yenilgiden sonra ayrılık için el sıkıştık. Futbolda antrenörler en kolay vazgeçilenlerdir. Türkiye'de ise bu daha da hızlı. Yani 8 haftada 9 teknik direktör değişmiş. Beşiktaş'ın teknik direktörü, bize yenilene kadar 24 maçtır yenilmiyordu. 1-2 mağlubiyetten sonra gönderildi. Türkiye'de güvende olan teknik direktörler Fenerbahçe, Galatasaray ve Adana Demirspor'un hocaları" diye konuştu.

"BAZI GÖRÜŞMELERİM OLDU"

Hırvat çalıştırıcı, Glasgow Rangers'tan tekfil aldığına yönelik iddialar için ise "Türkiye'den ayrılığım kesinleştikten sonra bazı görüşmelerim oldu. Detaylara girmek istemiyorum. Görüştük, konuştuk, ne olacağını göreceğiz" ifadelerini kullandı.

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