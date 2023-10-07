Demir'den bir destan daha

Bu sezon güçlü bir kadro kuran Adana Demir, devleri bir bir yıkmaya devam ediyor. Patrick Kluivert'in öğrencileri Beşiktaş'ın ardından Trabzonspor'a da şans tanımadı. Mücadeleye müthiş bir tempoda giren güney temsilcisi, bordo-mavililerin kalesini adeta abluka altına aldı. Mbaye Niang, Luis Nani, Younes Belhanda, Yusuf Sarı, Emre Akbaba gibi süper yıldızlardan oluşan hücum hattı, Trabzonspor kalesini yıkmayı başardı. Beşiktaş'tan sonra Trabzonspor'u da evine puansız yollayan Adana Demirspor böylece zirve yürüşünü sürdürdü. Güney ekibi puanını 17'ye yükseltti. Futbolları da keyif verdi.

EVİNDE ASLA PUAN VERMİYOR

Adana Demirspor dün taraftarının müthiş desteğiyle evinde galibiyet serisini sürdürdü. Bu sezon dış sahada henüz galibiyet alamayan mavi-lacivertli ekip sahasında ise rakiplerine puan vermiyor. Evinde oynadığı maçlarda Çaykur Rizespor, Pendikspor, Beşiktaş ve Alanyaspor'u deviren Adana Demirspor dün de Trabzonspor'a şans tanımadı. Rakibini mağlup ederek sahasında oynadığı 5. maçta 15 puanı toplamış oldu. Adana Demirspor taraftarları da 4'er gollü Beşiktaş ve Alanyaspor galibiyetlerinin ardından bordo-mavili ekibi de devirmelerinin keyfini yaşadı. Maç sonunda oyuncular ve taraftarlar birlikte tezahürat yaptılar.

LUİS NANİ DEVLERİ AFFETMİYOR

Adana Demirspor formasıyla yeniden Türkiye'ye dönen Luis Nani, büyük maçların oyuncusu olduğunu bir kez daha kanıtladı. Beşiktaş mücadelesinde 2 asist yapan Portekizli yıldız dün de Trabzonspor ağlarını havalandırmayı başardı. Hatay maçında da gol atmıştı.

BURADA AYAĞA KALKARIZ

Fırtına'ya geri dönen Berat Özdemir, maç sonu üzgün olduklarını söyledi. Berat, "Daha farklı olabilirdi. Çok net pozisyonlarımız vardı. 3. bölgede dikkatli davransak gol veya goller bulabilirdik. Biz Trabzonspor'uz, düştüysek kalkmasını biliriz" ifadelerini kullandı.

YUSUF DİREĞE TAKILDI

Adana Demirspor'un parlayan yıldızı Yusuf Sarı, Trabzonspor karşısında yine şiir gibi bir futbol sergiledi. Bordo-mavili ekibin sol kanadını topu her aldığında yıpratan 24 yaşındaki başarılı futbolcu bir pozisyonda yine hareketli şekilde kaleye yaklaştı. Topu sağ ayağına aldı. Sert şekilde vurdu. Meşin yuvarlak direkten geri geldi.

SAKATLANIP ÇIKTI

Trabzonspor galibiyetinde başrolü oynayan futbolculardan Yusuf Sarı ikinci yarıda attığı bir depar sonrasında sakatlandı. Ardından kendini denese de oyuna devam demedi. Dakikalar 71'i gösterirken başarılı kanat oyuncusu kendini yere bıraktı ve değişiklik istedi. Sezonun flaş isminin yerine Yusuf Barasi oyuna dahil oldu.