Paul Onuachu Nwakaeme’yi yakaladı

Trabzonspor'un kule santrforu Paul Onuachu baskılı oynayan rakip karşısında takımını sırtladı. 2.01'lik boyunun avantajını kullanan Nijeryalı oyuncu, Atakaş Hatayspor defansını aşamayan bordo mavililerin her iki golüne de imzasını attı. Visca'ya asist yapan Onuachu taraftarı mest etti. Karşılaşmanın ikinci yarısında da takımına gol kazandıran Onuachu bu sezon çıktığı 2 maçta toplam 2 gol 1 asist katkısına ulaştı. Karadeniz ekibine gelişiyle etkisini gösteren Onuachu, takımın eski yıldızı Anthony Nwakaeme'nin performansını da yakaladı. Nijeryalı oyuncu, 2018 yılında Trabzonspor'a katılan Nwkaeme'den bu yana Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de çıktığı ilk 2 maçta 3 gol katkısına ulaşan ilk isim oldu.