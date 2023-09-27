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Paul Onuachu Nwakaeme’yi yakaladı

İlk iki maçında 2 gol ve 1 asist üreten 29 yaşındaki Nijeryalı forvet, Nwakaeme’nin başarısını tekrarladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2023 Çarşamba 06:50
Paul Onuachu Nwakaeme’yi yakaladı
Trabzonspor'un kule santrforu Paul Onuachu baskılı oynayan rakip karşısında takımını sırtladı. 2.01'lik boyunun avantajını kullanan Nijeryalı oyuncu, Atakaş Hatayspor defansını aşamayan bordo mavililerin her iki golüne de imzasını attı. Visca'ya asist yapan Onuachu taraftarı mest etti. Karşılaşmanın ikinci yarısında da takımına gol kazandıran Onuachu bu sezon çıktığı 2 maçta toplam 2 gol 1 asist katkısına ulaştı. Karadeniz ekibine gelişiyle etkisini gösteren Onuachu, takımın eski yıldızı Anthony Nwakaeme'nin performansını da yakaladı. Nijeryalı oyuncu, 2018 yılında Trabzonspor'a katılan Nwkaeme'den bu yana Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de çıktığı ilk 2 maçta 3 gol katkısına ulaşan ilk isim oldu.
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