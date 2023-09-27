Haberler Trabzonspor İki hoca arasında sert polemik yaşandı

İki hoca arasında sert polemik yaşandı

Demirel: Trabzonspor sadece uzun topla çıkıyor.
Bjelica: Bu zeka için kendilerini kutlamak istiyorum.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2023 Çarşamba 06:50
İki hoca arasında sert polemik yaşandı
Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, "Sadece uzun topla çıkıp, ikinci topu alarak kaleye gitmeye çalışan bir Trabzonspor var. 60-65. dakikadan sonra fiziksel olarak düşüşe geçeceklerini biliyorduk" dedi. Bjelica sert cevap verdi: "Bu zeka için kendilerini kutlamak istiyorum. Savaş sonrası general olmak kolay, işler bittikten sonra konuşmak daha kolay. Çünkü bir şey söylerken, argümana dayalı olması lazım. Hangi kanıt ya da düşünceyle bunları söylediklerini ifade etmeleri, ispatlamaları gerekiyor."
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