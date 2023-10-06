Haberler Trabzonspor Berat Özdemir: Düştüysek kalkmasını biliriz

Berat Özdemir: Düştüysek kalkmasını biliriz

Trendyol Süper Lig'in 8. hafta karşılaşmasında deplasmanda Adana Demirspor'a 1-0 yenilen Trabzonspor'da Berat Özdemir maç sonunda flaş açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalar..

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2023 Cuma 22:20 Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2023 Cuma 22:22
Berat Özdemir: Düştüysek kalkmasını biliriz

Trendyol Süper Lig'in 8. hafta karşılaşmasında Adana Demirspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.

Mücadele ev sahibi ekip Adana Demirspor'un 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Müsabaka sonrası Trabzonspor'un genç oyuncusu Berat Özdemir açıklamalarda bulundu.

İŞTE BERAT ÖZDEMİR'İN AÇIKLAMALARI:

"DÜŞTÜYSEK KALKARIZ"

"Daha farklı olabilirdi. Çok net pozisyonlarımız vardı. 3. bölgede dikkatli davransak gol veya goller bulabilirdik. Biz Trabzonspor'uz, düştüysek kalkmasını biliriz. Milli takım arasında şapkamızı önümüze koyup düşüneceğiz ve gelişeceğiz"

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