Berat Özdemir: Düştüysek kalkmasını biliriz

Trendyol Süper Lig'in 8. hafta karşılaşmasında Adana Demirspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.

Mücadele ev sahibi ekip Adana Demirspor'un 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Müsabaka sonrası Trabzonspor'un genç oyuncusu Berat Özdemir açıklamalarda bulundu.

İŞTE BERAT ÖZDEMİR'İN AÇIKLAMALARI:

"DÜŞTÜYSEK KALKARIZ"

"Daha farklı olabilirdi. Çok net pozisyonlarımız vardı. 3. bölgede dikkatli davransak gol veya goller bulabilirdik. Biz Trabzonspor'uz, düştüysek kalkmasını biliriz. Milli takım arasında şapkamızı önümüze koyup düşüneceğiz ve gelişeceğiz"