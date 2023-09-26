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Ben de bilmiyorum

Bjelica: 70 dakika iyi oynadık. Sonrasında ne olduğunu ben de bilmiyorum. Böyle şey olmaz

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2023 Salı 06:50
Ben de bilmiyorum
Trabzonspor Teknik direktörü Nenad Bjelica, 3-2'lik mağlubiyeti değerlendirdi. Karşılaşmanın ardından kısa bir değerlendirme yapan Hırvat teknik adam, şu sözleri kullandı: "Hatayspor'u tebrik ederim. 70 dakikalık bölümde gayet iyi bir oyun ortaya koyduk. 2-0 öne de geçtik. Sonrasında ne olduğunu ben de bilmiyorum. Düşüş yaşadık. O düşüşten sonra rakibimiz 3 gol buldu. Maalesef kaybettik. Trabzonspor gibi bir takımda böyle şeylerin olmaması gerekiyor. Bir sonraki maçta bu hataları tekrarlamamak adına çalışacağız."
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