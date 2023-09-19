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Bardhi kasırgası!

Sezon başı gönderilecekler listesinde yer alan 28 yaşındaki orta saha, Beşiktaş galibiyetinde başrol oynadı. 5 haftada 2 gol, 2 asiste ulaştı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2023 Salı 06:50
Bardhi kasırgası!

Trabzonspor'da Enis Bardhi fırtınası esiyor. 5-1 kazanılan Kasımpaşa maçında 2 golle yıldızlaşan Bardhi, ardından Kuzey Makedonya Milli Takımı ile İtalya'ya harika bir frikik golü atmış ve dünya basınına manşet olmuştu. 28 yaşındaki orta saha, Malta maçında da 2 asistle şov yapmıştı. Geçen sezon beklentilerin uzağında kalan ve sezon başı adı gönderilecekler arasında geçen Bardhi, küllerinden doğup bu sezona harika bir başlangıç yaptı. Beşiktaş derbisinde ilk golde rakibinin tabiri caizse 'belini kıran' Bardhi, Onuachu'ya usta işi bir asist yapıp 3-0'lık galibiyetin hazırlayıcısı oldu. Ligde 5 maçta 2 gol, 2 asistle ön plana çıktı.

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