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Hatayspor 3-2 Trabzonspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 6. hafta maçında Hatayspor sahasında Trabzonspor'u ağırladı. Gol düellosu şeklinde geçen mücadele ev sahibi takımın 3-2 galibiyetiyle sonuçlandı. Kritik mücadelede 2-0 geriye düşen Hatayspor, müthiş bir geri dönüşe imza atarak sahadan 3-2 galip ayrıldı. Akdeniz ekibine galibiyeti getiren golleri Rivas, Lamkel ve Bashiru kaydetti. Trabzonspor'un golleri Edin Visca ve Onuachu'dan geldi. İşte maçla ilgili tüm detaylar ve özet...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2023 Pazartesi 22:07 Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2023 Pazartesi 22:11
Hatayspor 3-2 Trabzonspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Hatayspor ile Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında kozlarını paylaştı. Mersin Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Burak Şeker düdük çaldı.

Kritik müsabakada 2-0 geriye düşen Akdeniz ekibi muhteşem bir geri dönüşe imza atarak sahadan 3-2 galibiyetle ayrıldı. Hatayspor'a galibiyeti getiren golleri 72. dakikada Rivas, 88. dakikada Lamkel ve 90+7. dakikada Bashiru kaydetti. Trabzonspor'un golleri 44. dakikada Visca ve 62. dakikada Onuachu'dan geldi.

Bu sonuçla ligde namağlup yoluna devam eden Hatayspor puanını 10'a yükseltti. Trabzonspor ise 9 puanda kaldı.

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