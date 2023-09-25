Hatayspor 3-2 Trabzonspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Hatayspor ile Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında kozlarını paylaştı. Mersin Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Burak Şeker düdük çaldı.

Kritik müsabakada 2-0 geriye düşen Akdeniz ekibi muhteşem bir geri dönüşe imza atarak sahadan 3-2 galibiyetle ayrıldı. Hatayspor'a galibiyeti getiren golleri 72. dakikada Rivas, 88. dakikada Lamkel ve 90+7. dakikada Bashiru kaydetti. Trabzonspor'un golleri 44. dakikada Visca ve 62. dakikada Onuachu'dan geldi.

Bu sonuçla ligde namağlup yoluna devam eden Hatayspor puanını 10'a yükseltti. Trabzonspor ise 9 puanda kaldı.