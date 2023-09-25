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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan şampiyonluk sözleri ve müjde!

Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, konuk olduğu canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Oyuncuların tek kuruş alacaklarının olmadığının altını çizen Doğan, şampiyonluk mesajı da verdi. İşte detaylar... (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2023 Pazartesi 14:52 Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2023 Pazartesi 14:54
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan şampiyonluk sözleri ve müjde!

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Tivibu Spor'da katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu.

Çiğdem Günal'ın konuğu olan Doğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"TRABZON'DA KAZANMA AŞKI VAR"

Trabzon'da herkes takım her zaman şampiyonluğa oynasın, kazansın, şampiyon olalım ister" diyen Doğan, "Bizde kazanma aşkı var, bende böyle olsun isterim, inşallah da olacak."

"OYUNCULARIN TEK KURUŞ ALACAĞI YOK"

Taraftar tabi transfer ister, takımı güçlensin ister. Futbolcu da şehre geldiğinde kendine yapılan karşılamadan hoşlanır ama maaşını ödeyemediğiniz zaman oyuncu da mutsuz oluyor, bu da sahaya yansıyor. Ben oyuncuyu da suç bulmuyorum. Hakkı. Ödeyemeyeceğimiz bir kadro kurmayacağız. Biz geldiğimiz de eğer bu maaşları ödeyemeseydik önümüze çıkan bilanço 85-90 milyon dolar yapıyordu. Bu konularda Trabzonspor çok dikkatli olmak zorunda.

Ben Trabzonspor camiasından doğruyu yaptığım sürece destek istiyorum. Oyuncularımızın şu an tek kuruş alacağı yok.

"SPONSPORLUK ANLAŞMALARININ DEVAMI GELECEK"

Papara Park ile önemli bir anlaşma sağladık. Bu anlaşmaların devamı gelecek, görüşmelerimiz devam ediyor. Trabzonspor'a önemli gelir kaynakları sağlayacağız.

Bu benim gelebileceğim en onurlu görev, çok sıkıntılı süreçlerden geçtik, hepsini bilerek geldim. Yanlış anlaşılmasın ben bu sıkıntıyı çekmeye geldim. Bu sıkıntıyı birinin çekmesi gerekiyordu, ben bu sıkıntıya talip oldum.

"ABDULLAH AVCI TRABZONSPORLULUĞUNU GÖSTERDİ"

Sayın Abdullah Avcı bize şampiyonluk yaşatmış bir isim, giderken Trabzonsporluluğunu saygısını sevgisini gösterdi gitti, gelirken sarıldı geldi, giderken sarıldı gitti. Abdullah Hoca önümü açmak istediğini söyledi ve ayrıldı. Onun kariyerini başarısını herkes biliyor. Ama şu an da yine şehrin dinamiklerine uyacak, takımın yapısını anlayacak. Hırslı, istekli ve azimli bir hocamız var. Şehre alıştı zaten yapısal olarak bizim şehrin duygusallığını anlayacak bir isim.

"ONAYIN OLMADAN OYUNCU ALINABİLİR Mİ?"

Bazen okuyorum, bu oyuncuyu yönetim aldı, bunu hoca aldı biz de süreç hoca teknik olarak hoca karar verir biz ekonomik olarak bize uygundur değildir, deriz. Ben başkanım benim onayım olmadan oyuncu alınabilir mi?

"BAŞKA HOCALARLA DA GÖRÜŞTÜK AMA..."

Bjelica gelmeden başka hocalarla da görüştük ama herkes "Ben transfer isterim", "Ben şimdi gelmem", derken bir de "Ben gelirim takımı düze çıkarırız sonra transferlere bakarız" diyen bir hocamız vardı. Biz onu seçtik. Biz doğru zamanda doğru fiyata, doğru ismi almaya çalışıyoruz, transferler geç kaldı dendi. Bunu anlayabiliyorum ama şu da yaşandı. Ben gelmeden önce stat sponsorluğu boştu ben geldim yaptım ona da geç kaldı dendi.

"DENGELERİ KORUMAYA ÇALIŞTIK"

Oyuncuların geçen sezondan alacağı varken siz parayı yeni oyuncu almaya kalkarsanız bu dengeler bozulur. Biz bu dengeleri korumaya çalıştık. Canı gönülden şunu söylemek istiyorum, bende yıldız oyuncu transferi yapmak transferi kampa yetiştirmek istedim. Bunu benden çok kim isteyebilir. Biz önce bütçeyi bulduk, sonra dedik ki yarışmak için ne yapmam lazım

"ALTYAPI İŞİNİ ŞANSA BIRAKMAK İSTEMEDİK"

Trabzonspor alt yapısından her zaman çok kaliteli oyuncular çıkmıştır. Biz geldiğimiz dönemde de Trabzonspor iflas etti, oyuncular gitti ne yaptık, alt yapıdan oyuncular aldık. 7-8 oyuncu çıkardık ama çıkamayabilirdi. Bu planlı bir iş değildi, bu oyuncular bu kalitede çıkamayabilirdi. Yani işimizi çok fazla şansa bırakmak istemedik. O zaman hocamızla görüştük, Abdullah Hoca ile ve Double Pass ile görüştük. Şimdi gelip görürseniz orada o akademi havasını görürsünüz. Bunu birinin yapması lazımdı. Bunda ısrarcı olunması lazım.

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