Haberler Trabzonspor Kupalar kazanmaya geldim

Kupalar kazanmaya geldim

Teklic: Başka teklifler de vardı ama Trabzonspor’u tanıyordum. Büyük, geleceği parlak ve üst düzey hedefleri olan bir kulüptü, bu nedenle 1 numaralı tercih oldu

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2023 Pazartesi 06:50
Kupalar kazanmaya geldim

Yeni transfer Teklic, Trabzonspor dergisine konuştu. Hırvat orta saha, "Başka teklifler de vardı ama Trabzonspor'u tanıyordum. Büyük, geleceği parlak ve üst düzey hedefleri olan bir kulüptü, bu nedenle benim için 1 numaralı tercih oldu. Buraya kupalar kazanmaya geldim, kendim ve takımın için en iyisini diliyorum ama sonu mutlaka kupa olmalı. Takım arkadaşlarım beni iyi karşıladığı için sanki 10 yıldır buradayım. Her konuda maksimumu vermeye hazırım " dedi.

3 POZİSYONDA DA OYNARIM

Orta sahada 8, 10 numara ve sağ açık mevkilerinde oynayabilen Hırvat futbolcu, 10 numarada daha verimli olduğunu söyledi. Teklic, "Geçen yıl 10 numarada oynadım ama benim için önemli olan futbolcuların antrenörlerin ne istediğini kabul edebiliyor olmasıdır. Gençken her üç pozisyonda da oynamak benim için büyük bir avantaj ve hangi görevi alırsam alayım, fark etmez" diye konuştu.

MAZERET ÜRETMEM İŞİMİ İYİ YAPARIM

Bjelica'ya yönelik düşüncelerini paylaşan Teklic, şunları söyledi: "Hocamız çok değerli, başarılı bir isim. Beni sisteminde sağ kanatta görüyor. Ben de o bölgede çok rahatım çünkü daha önce oynadığım pozisyondu. Önemli olan hangi koşullarda olursanız olun verimli olmaya çalışmanız. Benim zaten karakterim bu, mazeret üretmek değil, çok çalışıp görevini en iyi şekilde yapmak."

VAR FUTBOLUN RUHUNU ÖLDÜRDÜ

VAR sisteminden hoşlanmadığını söyleyen Teklic, "Futbolun ruhunu öldürdü kesinlikle. Örnek vermek gerekirse, gol olduğunda hakem kararı vermişse, o goldür. Sonra VAR kararı sevinci elinizden alıyor" ifadesini kullandı.

LİONEL MESSİ GİBİ OYNAMAK İSTİYORUM

Messi'ye olan hayranlığını dile getiren Teklic, "Messi'yi beğeniyorum, çok özellikli ve yetenekli bir futbolcu. Onun videolarını çok izliyorum, hem de sürekli. Onun gibi oynamak istiyorum. Messi ile aynı takımda oynamak isterdim. Yanına Mario Pasalic'i de eklerim mutlaka. Modric zaten çok özel bir oyuncu" diye konuştu.

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