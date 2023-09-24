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Trabzonspor'da yol haritası belirlendi! Yeni Mendy ve Mehmet'ler için çalışmalar başladı

Trabzonspor'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Batista Mendy ve Mehmet Can Aydın büyük beğeni topladı. Bordo mavili yönetim yeni Mendy ve Mehmet'ler bulmak için çalışmalara başladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2023 Pazar 06:50
Trabzonspor'da yol haritası belirlendi! Yeni Mendy ve Mehmet'ler için çalışmalar başladı

Trabzonspor'un kadrosuna kattığı genç isimlerden Batista Mendy (23) ve Mehmet Can Aydın'ın (21) kısa süre içerisinde gösterdikleri performans büyük beğeni topladı. İki oyuncunun yaşlarının genç olması ve scout ekibinin bu transferlerde aktif rol oynamasının ardından ara transfer dönemi için de aynı rol haritasının izlenmesine karar verildi.

Sabah'ın haberine göre, özellikle orta saha ve savunma için çalışmalara başlayan scout ekibi, 20-25 yaş aralığındaki isimleri tespit edip, hem canlı olarak izleyecek hem de detaylı analiz yapacak. Bunun sonucunda oluşturulacak liste, yönetim kurulu ve teknik direktör Nenad Bjelica'ya sunulacak.

İlk kez Beşiktaş maçında formayı giyen 23 yaşındaki Batista Mendy, futboluyla alkış aldı.

21 yaşındaki Mehmet Can Aydın, Trabzonpor'la çıktığı üç maçın son ikisinde ilk 11'de yer aldı ve 90'ar dakika sahada kaldı.

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