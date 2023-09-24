En güçlüyüz

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, kulüp dergisine açıklamalarda bulundu. Doğan "2018 yılında Sosa, Nwakaeme, Ekuban, Onazi, Rodallega gibi tecrübelilerin yanına Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, Uğurcan, Hüseyin gibi oyuncularımız yerleştirmiştik. Bu bilinçli bir tercihti. Aslında yine aynı stratejiyi uyguluyoruz. Uğurcan, Abdülkadir, Bakasetas, Visca, Trezeguet, Onuachu, Pepe gibi yıldızlarla Mendy, Mehmet Can, Teklic, Enis, Göktan, Onuralp gibi gençleri harmanlıyoruz. Yeniden en güçlü takım olma hikayesini yazacağız" diye konuştu.

YOL HARİTAMIZ BELLİ

"Saha içerisinde başladığımız bu yapılanma, yaptığımız ekonomik hamlelerle saha dışında da sürdürülebilir olacak. Yine çok kısa sürede kulübe sağladığımız gerek sponsorluk, gereks e karşılıksız nakit akışıyla bundan sonraki yol haritamızı da camiamıza sunduğumuzu düşünüyorum."

SİS DAĞILACAK

"Trabzonspor'un büyüklüğünün de, altına girdiğimiz yükün ağırlığının da, camianın beklentisinin de farkındayız. Ve şuna eminiz ki, Trabzonspor bu sisli havayı dağıtacak, hep birlikte güzel bir Mayıs sabahında yeniden Karadeniz'in dalgalarında teknelerimizi yüzdüreceğiz. Bu kısa sürede yaptıklarımızdan cesaret alarak, o güzel günleri görebilmek adına sizlerden tek bir şeyi ama güçlü şekilde talep ediyorum, lütfen elinizden gelen desteği esirgemeyin. Gelecekten umutluyuz. Başarıya giden yolda sizden her alanda destek bekliyoruz."