Haberler Trabzonspor En güçlüyüz

En güçlüyüz

“2018’de Sosa, Nwakaeme gibi yıldızların yanına A.Ömür, Uğurcan’ı yerleştirmiştik. Benzer bir hamleyi yaptık.”

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2023 Pazar 06:50
En güçlüyüz

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, kulüp dergisine açıklamalarda bulundu. Doğan "2018 yılında Sosa, Nwakaeme, Ekuban, Onazi, Rodallega gibi tecrübelilerin yanına Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, Uğurcan, Hüseyin gibi oyuncularımız yerleştirmiştik. Bu bilinçli bir tercihti. Aslında yine aynı stratejiyi uyguluyoruz. Uğurcan, Abdülkadir, Bakasetas, Visca, Trezeguet, Onuachu, Pepe gibi yıldızlarla Mendy, Mehmet Can, Teklic, Enis, Göktan, Onuralp gibi gençleri harmanlıyoruz. Yeniden en güçlü takım olma hikayesini yazacağız" diye konuştu.

YOL HARİTAMIZ BELLİ

"Saha içerisinde başladığımız bu yapılanma, yaptığımız ekonomik hamlelerle saha dışında da sürdürülebilir olacak. Yine çok kısa sürede kulübe sağladığımız gerek sponsorluk, gereks e karşılıksız nakit akışıyla bundan sonraki yol haritamızı da camiamıza sunduğumuzu düşünüyorum."

SİS DAĞILACAK

"Trabzonspor'un büyüklüğünün de, altına girdiğimiz yükün ağırlığının da, camianın beklentisinin de farkındayız. Ve şuna eminiz ki, Trabzonspor bu sisli havayı dağıtacak, hep birlikte güzel bir Mayıs sabahında yeniden Karadeniz'in dalgalarında teknelerimizi yüzdüreceğiz. Bu kısa sürede yaptıklarımızdan cesaret alarak, o güzel günleri görebilmek adına sizlerden tek bir şeyi ama güçlü şekilde talep ediyorum, lütfen elinizden gelen desteği esirgemeyin. Gelecekten umutluyuz. Başarıya giden yolda sizden her alanda destek bekliyoruz."

DİĞER
Son dakika haberi: Galatasaray'da şok sakatlık! Gözyaşlarını tutamadı...
İstanbul'da kentsel dönüşümü hızlandıracak yasa! Düşük ve uzun vadeli taksitler: Binalar taşınacak şehir rahatlayacak
Okan Buruk'tan sakatlık açıklaması!
Penaltı kararı doğru mu? Toroğlu yorumladı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fırtına'da yol haritası hazır! Yeni transferler...
Doğan: En güçlü olma hikayesini yazacağız!
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2023
Kanal D CANLI İZLE (HD) - Kanal D YAYIN AKIŞI / KANAL D CANLI İZLE📺
tv8 CANLI YAYIN İZLE (HD) - tv8 dizileri / TV8 YAYIN AKIŞI / tv8 CANLI İZLE
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
TÜRKİYE BELÇİKA MAÇI CANLI İZLE TÜRKİYE BELÇİKA MAÇI CANLI İZLE 07:15
Buruk bildirdi! G.Saray'da 2 imza 1 veda! Buruk bildirdi! G.Saray'da 2 imza 1 veda! 00:31
O müdahele kırmızı kart mı? Toroğlu değerlendirdi! O müdahele kırmızı kart mı? Toroğlu değerlendirdi! 00:29
Penaltı kararı doğru mu? Toroğlu yorumladı! Penaltı kararı doğru mu? Toroğlu yorumladı! 00:29
Okan Buruk'tan sakatlık açıklaması! Okan Buruk'tan sakatlık açıklaması! 00:29
G.Saray zirveyi geri aldı! İşte güncel puan durumu G.Saray zirveyi geri aldı! İşte güncel puan durumu 00:29
Daha Eski
Aslan Başakşehir'den 3 puanla döndü! Aslan Başakşehir'den 3 puanla döndü! 00:29
Hakem penaltıyı verdi! İşte o pozisyon Hakem penaltıyı verdi! İşte o pozisyon 00:29
Antalya galibiyet hasretine son verdi! Antalya galibiyet hasretine son verdi! 00:29
Icardi'den rekor! Süper Lig tarihine geçti Icardi'den rekor! Süper Lig tarihine geçti 00:29
G.Saray'da sakatlık şoku! G.Saray'da sakatlık şoku! 00:29
İstanbul derbisinde kazanan çıkmadı! İstanbul derbisinde kazanan çıkmadı! 00:29