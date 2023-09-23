Bakasetas kasırgası

Son olarak Beşiktaş ile oynanan maçta harika bir frikik golüne imza atan Bakasetas, mevcut kadro içerisinde takımın en golcü oyuncusu oldu. Yunan maestro, bordo-mavili forma altında çıktığı 108 maçta 30 kez rakip fileleri havalandırma başarısı gösterdi. Tecrübeli futbolcu, bu sezon ise ligde 5 maça çıkarken, 2 gol atmayı başardı. Bu arada Bakasetas, Trabzonspor kariyerinde tam 21 kez gol pası vererek, skor üretimine büyük katkıda bulundu. 30 yaşındaki yıldızın yeni hedefi artık Atakaş Hatayspor karşılaşması.

Bakasetas, Süper Lig'de Mayıs 2012'den (Olcan Adın) bu yana Beşiktaş'a frikik golü atan ilk Trabzonspor oyuncusu olmuştu.