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Bakasetas kasırgası

30 golle Trabzonspor’un şu andaki en skorer ismi olan Yunan maestro, gözünü Atakaş Hatayspor’a dikti. 30 yaşındaki yıldız oyuncu, yine golünü atmak istiyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2023 Cumartesi 06:50
Bakasetas kasırgası

Son olarak Beşiktaş ile oynanan maçta harika bir frikik golüne imza atan Bakasetas, mevcut kadro içerisinde takımın en golcü oyuncusu oldu. Yunan maestro, bordo-mavili forma altında çıktığı 108 maçta 30 kez rakip fileleri havalandırma başarısı gösterdi. Tecrübeli futbolcu, bu sezon ise ligde 5 maça çıkarken, 2 gol atmayı başardı. Bu arada Bakasetas, Trabzonspor kariyerinde tam 21 kez gol pası vererek, skor üretimine büyük katkıda bulundu. 30 yaşındaki yıldızın yeni hedefi artık Atakaş Hatayspor karşılaşması.

Bakasetas, Süper Lig'de Mayıs 2012'den (Olcan Adın) bu yana Beşiktaş'a frikik golü atan ilk Trabzonspor oyuncusu olmuştu.

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