En çok Pepe’nin forması satıldı

Trabzonspor'un derbi mücadelesi öncesinde kulübün ürünlerini satan TS Club mağazaları doldu taştı. Bordo-mavili taraftarlar özellikle son transferlerin formalarına büyük ilgi gösterdiler. En çok tercih edilen Pepe'nin forması oldu. Binlerce bordomavili taraftar, Fildişi Sahilli yıldızın formalarını kapıştı. Taraftarlar 28 yaşındaki futbolcyuu bir an önce sahalarda görmek için sabırsızlanıyor.
Trabzonspor'un derbi mücadelesi öncesinde kulübün ürünlerini satan TS Club mağazaları doldu taştı. Bordo-mavili taraftarlar özellikle son transferlerin formalarına büyük ilgi gösterdiler. En çok tercih edilen Pepe'nin forması oldu. Binlerce bordomavili taraftar, Fildişi Sahilli yıldızın formalarını kapıştı. Taraftarlar 28 yaşındaki futbolcyuu bir an önce sahalarda görmek için sabırsızlanıyor.