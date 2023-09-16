Thiago şimdilik gelmedi

1 Eylül'ün ardından ortaya çıkan fırsat sürecinde Onuachu, Pepe ve Mendy gibi takviyeler yaparak kadroya seviye atlatan Fırtına'nın 8 numara için temasa geçtiği dünyaca ünlü yıldız Thiago Alcantara'yla yapılan görüşmeler taraftarı coşturmuştu. Yönetim bu konuda 3 defa girişimde bulundu ama 32 yaşındaki yıldızın menajeri Jordi Figueras, "Thiago, Liverpool'da kaldı. Şimdilik Türkiye'ye gelmeye sıcak bakmadı" diyerek bu işin olumsuz sonuçlandığını duyurdu.

10 YABANCI, 6 YERLİ

Fırtına, bu sezon 10 yabancı futbolcu aldı. Nicolas Pepe, Batista Mendy, Taxiarchis Fountas, Tonio Teklic, Filip Benkovic, Mislav Orsic, Joaquin Fernandez, Dimitrios Kourbelis, Paul Onuachu ve Ognjen Bakic ile anlaştı. Türk statüsünde oynayan Baniya, yerli oyuncular Berat Özdemir, Mehmet Can Aydın, Göktan Gürpüz, Onuralp Çevikkan ve Umut Güneş de kadroya katılan diğer isimler oldu.