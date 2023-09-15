SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Sivasspor’dan Koita için teklif

Sivasspor Trabzonspor'dan 1.5 milyon euro kazanan Fode Koita için bordo-mavili kulübe 250 bin euro önerdi. Karadeniz devinin kurmayları, Yiğido'dan teklifi yükseltmesini istedi. Pazarlıklar devam ederken, transferin gün içerisinde çözüme kavuşması bekleniyor. Koita, birçok takımla görüşmüş ama anlaşamamıştı.

Tam bir hız makinesi

İNGİLİZ basını, dünyanın en hızlı oyuncularını derledi. Liste başında PSG'nin yıldızı Mbappe var. 38 kilometre hıza ulaşan Fransız yıldız adeta bir sürat makinesi. İkinci basamakta 37.8 kilometre ile Manchester City'nin sağ beki Kyle Walker yer alıyor. 3. sırada ise 37.5 kilometre hızla depar atabilen Trezeguet var.

İki isim geri döndü

Ülkelerinin milli takımlarında olan ve kente dönen Uğurcan Çakır ve Enis Bardhi, Beşiktaş derbisi hazırlıklarına katıldı. Özellikle Bardhi'nin milli takımdaki formu teknik ekibi memnun etti.

Beşiktaş'ı bekliyor

TRABZONSPOR'un yeni forveti Paul Onuachu, Beşiktaş derbisi öncesi çok hırslı. Midtjylland'da 179 maçta 74 gol, 23 asistle oynadıktan sonra Genk'te de 134 karşılaşmada 85 defa fileleri havalandıran ve 10 gol pası veren Nijeryalı yıldız için Southampton günleri pek iç açıcı olmamıştı. Ancak 2.01 boyundaki santrfor, Beşiktaş derbisinde gol atarak iyi bir başlangıç yapmak istiyor.