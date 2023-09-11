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Trabzonspor'un yeni transferi Nicolas Pepe'nin lisansı çıkarıldı

Son dakika spor haberleri... Trabzonspor'un yeni kadrosuna kattığı isimlerden olan Nicolas Pepe'nin, 29 numaralı formayı terleteceği bildirildi. Yıldız ismin lisansı da çıkarıldı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2023 Pazartesi 15:14 Güncelleme Tarihi: 11 Eylül 2023 Pazartesi 15:20
Trabzonspor'un yeni transferi Nicolas Pepe'nin lisansı çıkarıldı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'un yeni transferi Nicolas Pepe, bordo-mavili takımda 29 numaralı formayı giyecek. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp, resmi fan token partneri Socios.com ile birlikte bir ilke imza atarak yeni transfer Nicolas Pepe'nin forma numarasını taraftara seçtirdi. Socios.com uygulamasını indirerek, dünyanın birçok farklı ülkesinden kulübün bazı kararlarına katılarak oy kullanan Trabzonspor fan token sahibi taraftarlar, bu kez Pepe'nin forma numarasını 29 olarak belirledi.

Bu arada Trabzonspor, Pepe'nin transferini bir video ile tanıttı.

Bordo-mavili futbolcunun, teknik direktör Nenad Bjelica'nın da görüntülerinin yer aldığı tanıtım videosunda İngilizce olarak, "Bir gelecek hayal ediyoruz ve hayalimiz bizi dehşete düşürüyor. Onu anlayana kadar, ondan korkmayacaklar ve onu kullanıncaya kadar onu anlamayacaklar. Teori ancak bir yere kadar götürür. Böyle bir silahımızın olması ne kadar güvenli bilmiyorum. Ama başka bir seçeneğimiz yok." ifadelerine yer verildi.

LİSANSI ÇIKTI

Öte yandan Fildişi Sahilli futbolcunun lisansı da çıkarıldı.

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