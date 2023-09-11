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En büyük güç

2.01 metrelik boyu ve 93 kiloluk ağırlığıyla tam bir ‘kule’ olan Onuachu, Fırtına’nın gol yollarındaki en büyük gücü. Savunmaların korkulu rüyası.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2023 Pazartesi 06:50
En büyük güç
Geçen sezon Genk'te 19 maçta 16 gol attıktan sonra devre arasında Southampton'a transfer olan Onuachi, uzun boyuyla savunmaların korkulu rüyası... Savunulması zor bir isim olan Nijeryalı, çok güçlü, ikili mücadelelerde yıkılması imkansız. Topu aldığında uzun kollarıyla savunmacısını bloke edip takım arkadaşlarına pas verebiliyor. Hava toplarında çok etkili. Ayrıca çevre görüşü, oyunu okuması çok iyi. Bitiriciliği de etkileyici. 29 yaşındaki forvet yüzde 54 kaleyi tutturma oranına sahip. Onuachu çok şut çeken bir isim değil, karşılaşma başına ortalama 3 şutu var ancak maç başına gol bulma oranı 0.97. Her 3 şutundan 1'i gol oluyor.
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