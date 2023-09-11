En büyük güç

Geçensezon Genk'te 19 maçta 16 gol attıktan sonra devre arasında Southampton'a transfer olan Onuachi, uzun boyuyla savunmaların korkulu rüyası... Savunulması zor bir isim olan Nijeryalı, çok güçlü, ikili mücadelelerde yıkılması imkansız. Topu aldığında uzun kollarıyla savunmacısını bloke edip takım arkadaşlarına pas verebiliyor. Hava toplarında çok etkili. Ayrıca çevre görüşü, oyunu okuması çok iyi. Bitiriciliği de etkileyici. 29 yaşındaki forvet yüzde 54 kaleyi tutturma oranına sahip. Onuachu çok şut çeken bir isim değil, karşılaşma başına ortalama 3 şutu var ancak maç başına gol bulma oranı 0.97. Her 3 şutundan 1'i gol oluyor.