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Bjelica bir ilk peşinde

Fırtına geçen sezon 30. hafta öncesi göreve gelen Bjelica ile oynadığı iki büyük maçı kaybetti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2023 Pazartesi 06:50
Bjelica bir ilk peşinde

Fırtına geçen sezon 30. hafta öncesi göreve gelen Bjelica ile oynadığı iki büyük maçı kaybetti. Bordomavililer, geçen sezon ligin 34. haftasında F.Bahçe'ye 3-1, bu sezon ligin 2. haftasında G.Saray'a 2-0 kaybetti. Trabzonspor, Bjelica ile 3. derbisinde Beşiktaş'ı yenerek ilk galibiyeti almak istiyor.

Son galibiyet 266 gün önce

Trabzonspor, derbilerde son galibiyeti 24 Aralık 2022 tarihinde Fenerbahçe'yi 2-0 yenerek elde etti. Daha sonra oynadığı 4 maçta 3 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı. Fırtına, Beşiktaş'ı mağlup ederse büyük takımlar karşısında 266 gün sonra 3 puan almış olacak.

Araç filosu yenilendi

Bordo mavili kulübün araç filosu yenilendi. Araç kiralama firması Rent Go ile 2021 yılında başlayan sponsorluk anlaşması kapsamında yeni araçların teslim töreni Papara Park'ta gerçekleştirildi. Rent Go Genel Müdürü Köksal Öztürk, Trabzonsporlu futbolcular Filip Benkovic, Rayyan Baniya, Tonio Teklic ve Trezeguet'ye yeni araçlarını teslim etti

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