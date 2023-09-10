Trabzonspor'da Paul Onuachu coşkusu! İşte yeni transferin özellikleri

Nenad Bjelica, teknik direktörlük koltuğuna oturduktan sonra ilk iş olarak yönetime forvet transferi yapmaları gerektiğini iletmişti. İsim olarak da Dinamo Zagreb'den eski öğrencisi Bruno Petkovic'in adını vermişti. Ancak bu görüşmeler yeterli hızda ilerlemeyince Karadeniz temsilcisi, Avrupa'da transfer döneminin tamamlanmasını bekledi. Ardından da 'fırsat transferini' gerçekleştirdi. Southampton'da forma giyen Paul Onuachu 1 yıllığına kiralandı. Bjelica sistemi gereği pivot santrfor istiyordu. 2.01'lik Nijeryalı da bu isteğe cevap verecek özellikte.

ETRAFINDAKİLERİ DE OYNATIYOR

Paul Onuachu, gücü ve dev cüssesiyle taraftarın çok sevdiği Andreas Cornelius, Sörloth gibi isimleri hatırlatıyor. Fırtına'da her daim iş yapan bu uzun boylu santrfor profiline bu sezon yeniden kavuşan Karadeniz temsilcisinde Onuachu sayesinde takımın hücum profili çeşitlenecek. Çünkü Onuachu sadece kendi atmıyor, doğru çevre kontrolüyle rahatlıkla boştaki arkadaşlarına da topu aktarabiliyor. Topu hücumda saklayarak savunmayı da rahatlatan Onuachu'nun gelişi şehirde de büyük bir coşkuyla karşılandı. Taraftar bir an önce sahada görmek için sabırsız.