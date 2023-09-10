TRABZONSPOR HABERLERİ: Paul Onuachu: Savaşmaya geldim

Trabzonspor'un bir süredir transferi için yoğun mesai harcadığı ve prensip anlaşmasına vardığı Southampton'da forma giyen Nijeryalı forvet Paul Onuachu, Trabzon'a geldi. Özel uçak saat 22.30'da Trabzon Havalimanı'na iniş yaparken, bordo-mavili taraftarlar 2.01 boyundaki dev forveti coşkuyla karşıladı. Onuachu, ailesiyle birlikte Trabzon'a gelirken, bordo-mavili forma ile taraftarların karşısına çıktı. Burada açıklama yapan 29 yaşındaki yıldız, geç saatte bu kadar insanı bir arada görmenin inanılmaz olduğunu belirterek şunları söyledi:

TARAFTAR TABUREYE ÇIKARAK ATKI TAKTI

Bu karşılamadan inanılmaz etkilendim. Transferimde biraz stresli günler yaşadık ama sonuç olarak buradayım ve çok mutluyum. Bu arma için savaşmak, şampiyonluk mücadelesi verebilmek, hedeflere ulaşabilmek için buradayız. Goller için elimden geleni yapacağım. Maç maç bakacağım bir hedef vermeyim. Hocamızla görüştüm. Takımla ve kulüple ilgili çok güzel şeyler söyledi. Ben de takımımla birlikte olmak için sabırsızlanıyorum. Bize her yer Trabzon." Bu arada bir taraftar, uzun boylu Onuachu'ya atkı takabilmek için havalimanına tabure getirdi.