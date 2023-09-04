Transfer için kritik 48 saat! Trabzonspor resmi teklifini iletti

Karadeniz temsilcisi, orta sahasına takviye yapmayı düşünüyor. İki ceza saha arasını kontrol altında tutacak, koşucu ve yetenekli bir isim arayan Trabzonspor'un gündeminde Steven Alzate var. Bordo-mavililer, kontrat yılında olan oyuncuyu bonservisiyle almak için Brighton'a resmi teklifini sundu. 24 yaşındaki futbolcu için 2 milyon euro'luk bir öneride bulundular. Premier Lig temsilcisinin kararı bekleniyor. Bu transferde Trabzonspor'un en çok zorlayan Brugge'ün de ciddi biçimde oyuncu için İngiliz temsilcisiyle temas içinde olmadı.

HEYECANLI BEKLEYİŞ DEVAM EDİYOR

Avrupa Kupaları'nda yer aldığı için Brugge'ün de transfer yarışında avantajı var. Avrupa'nın büyük liglerinde transfer dönemi sona erdi. Belçika'da ise 6 Eylül'de sona eriyor. Trabzonspor'un Steven Alzate transferinde önünde kritik 48 saat var. Belçika'da yaz transfer penceresi kapandıktan sonra Kolombiyalı futbolcunun önünde sadece Karadeniz Fırtınası'nın teklifi kalacak. 24 yaşındaki futbolcu, merkez orta saha haricinde forvet arkası ve ön libero pozisyonlarında da oynayabiliyor. Dengeli ve akıllı bir futbolcu. Hızlı ayaklara sahip. Çabuk düşünebilmesi de onu farklı kılıyor. Basit ve doğru oynuyor.