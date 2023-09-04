Haberler Trabzonspor Transfer için kritik 48 saat! Trabzonspor resmi teklifini iletti

Transfer için kritik 48 saat! Trabzonspor resmi teklifini iletti

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Merkez orta sahayı güçlendirmek isteyen Trabzonspor, Kolombiyalı yıldız Steven Alzate için bastırıyor. Kontrat yılında olan başarılı futbolcu için Brighton’a resmi teklif yapıldı. Öte yandan Fırtına'nın transferde rakibi olan Brugge de işi yavaşlatıyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Eylül 2023 Pazartesi 06:50
Transfer için kritik 48 saat! Trabzonspor resmi teklifini iletti

Karadeniz temsilcisi, orta sahasına takviye yapmayı düşünüyor. İki ceza saha arasını kontrol altında tutacak, koşucu ve yetenekli bir isim arayan Trabzonspor'un gündeminde Steven Alzate var. Bordo-mavililer, kontrat yılında olan oyuncuyu bonservisiyle almak için Brighton'a resmi teklifini sundu. 24 yaşındaki futbolcu için 2 milyon euro'luk bir öneride bulundular. Premier Lig temsilcisinin kararı bekleniyor. Bu transferde Trabzonspor'un en çok zorlayan Brugge'ün de ciddi biçimde oyuncu için İngiliz temsilcisiyle temas içinde olmadı.

HEYECANLI BEKLEYİŞ DEVAM EDİYOR

Avrupa Kupaları'nda yer aldığı için Brugge'ün de transfer yarışında avantajı var. Avrupa'nın büyük liglerinde transfer dönemi sona erdi. Belçika'da ise 6 Eylül'de sona eriyor. Trabzonspor'un Steven Alzate transferinde önünde kritik 48 saat var. Belçika'da yaz transfer penceresi kapandıktan sonra Kolombiyalı futbolcunun önünde sadece Karadeniz Fırtınası'nın teklifi kalacak. 24 yaşındaki futbolcu, merkez orta saha haricinde forvet arkası ve ön libero pozisyonlarında da oynayabiliyor. Dengeli ve akıllı bir futbolcu. Hızlı ayaklara sahip. Çabuk düşünebilmesi de onu farklı kılıyor. Basit ve doğru oynuyor.

DİĞER
Aslı Enver kızı Elay'ın yüzünü gösterdi! 2 ay önce anne olmuştu!
Kritik görüşme bugün! Dünyanın gözü Soçi'de! Başkan Erdoğan Rusya lideri Putin ile bir araya gelecek
G.Saray aradığı orta sahayı buldu!
F.Bahçe için sürpriz iddia: Her konuda anlaştılar!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fırtına'dan Mendy'ye 3 gün süre!
Fırtına eski yıldızını kiralamak istiyor!
Deprem son dakika 4 Eylül 2023
Altın fiyatları canlı kur takibi!
TRT 1 CANLI İZLE 📺
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Düello'da kazanan yok Düello'da kazanan yok 01:31
Filenin Sultanları Avrupa şampiyonu! Filenin Sultanları Avrupa şampiyonu! 01:29
G.Saray aradığı orta sahayı buldu! G.Saray aradığı orta sahayı buldu! 01:29
İsmail Kartal'dan transfer açıklaması! "6 numara..." İsmail Kartal'dan transfer açıklaması! "6 numara..." 01:29
Başkan Erdoğan'dan Filenin Sultanları'na tebrik! Başkan Erdoğan'dan Filenin Sultanları'na tebrik! 01:29
F.Bahçe yenilmezlik serisini başkentte sürdürdü! F.Bahçe yenilmezlik serisini başkentte sürdürdü! 01:29
Daha Eski
Hatayspor ile A. Demir yenişemedi! Hatayspor ile A. Demir yenişemedi! 01:29
F.Bahçe 10 kişi kaldı! İşte o pozisyon... F.Bahçe 10 kişi kaldı! İşte o pozisyon... 01:29
Güneş: Stoper transferini bekliyoruz! Güneş: Stoper transferini bekliyoruz! 01:28
Ramos'ta flaş gelişme! G.Saray'a kötü haber Ramos'ta flaş gelişme! G.Saray'a kötü haber 01:28
Beşiktaş'tan flaş transfer açıklaması! Beşiktaş'tan flaş transfer açıklaması! 01:28
Kartal evinde Sivasspor'u devirdi! Kartal evinde Sivasspor'u devirdi! 01:28