Yeni isimler yolda

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, Kasımpaşa maçı öncesinde basının karşısına çıktı. Transfer çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Hırvat hoca, 3-4 oyuncuyu daha kadroya katmak istediklerini söyledi. Avrupa'da transfer döneminin kapanmasıyla yeni fırsatların çıkacağını belirten Bjelica, "6 ile 8 numara ve santrfor arayışımız var. En az 3, en fazla 4 oyuncu aramıza katılacak. Çok iyi ve karakterli futbolcular alacağız. Bu oyuncularda aradığımız ilk şeylerden bir tanesi başarıya aç olmaları olacak" ifadelerini kullandı.

PETKOVİC TRANSFER OLACAK

Uzun süredir gündemde olan Bruno Petkovic'le ilgili konuşan Bjelica, Hırvat oyuncunun önemli bir takıma gideceğini söyledi. Bu transfer gerçekleşmediği için Çaykur Rizespor maçına odaklanamadığını ifade eden Hırvat hoca, sözlerini şöyle sürdürdü: "Maçtan 3 gün önce benim de görüşmelerini yürüttüğüm transfer olmayınca odak noktam belki de transfere kaydı. Belki yeterince zamanımı takım üzerine ayırmadım. Petkovic'i çok istiyorduk ama olmadı. Bana gelen bilgi Avrupa'dan önemli bir takıma gideceği yönünde."

MESAJI VERECEĞİZ

Kasımpaşa maçıyla birlikte umuyorum ki herkese şu mesajı vereceğimizi düşünüyorum: 'Çok iyi bir takım olma yolundayız.' Aramızda birçok yeni ve genç arkadaşımız var. Uyumun bir süreç olduğunu ve en kısa sürede halledilebileceğini söylemiştim.

TREZEGUET MÜJDESİ

Trezeguet 5 Eylül'de dönecek. Beşiktaş maçına hazır olacağını düşünüyorum. Teklic iyi durumda, antrenmanlara devam ediyor. Eren'in 7 veya 10 gün idman yapmama süreci var. Fernandez salı veya çarşamba dönecek. Eylül ortası veya sonu bizimle olacak"

İKİSİ DE DÖNEBİLİR

Koita ve Djaniny şu an itibariyla takım bulabilmiş değiller. Altyapıda takımdan ayrılacak oyuncularla antrenmanlarını sürdürüyorlar. Transferin kapanmasıyla bizde kalırlarsa ve ihtiyacımız olursa onların durumu hakkında da konuşup değerlendireceğiz.

ELEŞTİRİ DOZU ÖNEMLİ

Oyuncuya hata yapma şansı dahi bırakılmayınca özgüvensiz oynamasına sebep oluyorsunuz. Enis ve Umut elimizdeki santrforlar, ikisini de hazırlamaya çalışıyoruz. Eleştiriler fazla olunca ve oyuncular katkı veremeyince sıkıntı yaşıyoruz.