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KASIMPAŞA TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE S SPORT | Kasımpaşa - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor, Kasımpaşa'ya konuk oluyor. Erkan Özdamar'ın yöneteceği karşılaşmada bordo mavililerden 5 futbolcu, sakatlık nedeniyle forma giyemeyecek. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndaki maçın yayın saati, kanalı ve ilk 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kasımpaşa - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Eylül 2023 Cuma 12:56 Güncelleme Tarihi: 01 Eylül 2023 Cuma 13:00
KASIMPAŞA TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE S SPORT | Kasımpaşa - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Kasımpaşa - Trabzonspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. 4. haftada Trabzonspor, 29 kez karşılaştığı Kasımpaşa'ya konuk olacak. Erkan Özdamar'ın yöneteceği mücadelede, 3 puanla 13. sırada yer alan Karadeniz temsilcisi, topladığı 5 puanla 6. sırada bulunan lacivert beyazlılar ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kasımpaşa - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KASIMPAŞA - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kasımpaşa - Trabzonspor maçı 1 Eylül Cuma günü saat 21.00'de beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

KASIMPAŞA - TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Omeruo, Yasin, Duhan, Gökhan, Aytaç, Ben Ouanes, Hajradinovic, Gomis, Fall

Trabzonspor: Uğurcan, Mehmet Can, Baniya, Denswil, Larsen, Bakasetas, Abdülkadir, Fountas, Teklic, Visca, Enis

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BORDO-MAVİLİLER 5 EKSİK

Bordo mavililerde sakatlıkları bulunan Trezeguet, Orsic, Fernandez, Kourbelis ve Eren, kamp kafilesinde yer almadı. Kadroda kanat oyuncusu eksikliği nedeniyle altyapıdan A takıma yükselen genç oyunculardan Abdurrahman Bayram da yer aldı.

Nenad Bjelica, Kasımpaşa kamp kadrosu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bizim yaşadığımız sakatlıkların çoğu kas değil. Kourbelis ve Eren Elmalı bizimle birlikte olmayacak. Diğer sakatlıklara baktığımızda arka çapraz ve ön çapraz bağ sakatlıkları var. Dışarıdan gelen bir darbeyle oldu. Sakatlıklar antrenman kaynaklı değil."

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