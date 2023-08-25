Haberler Trabzonspor Peres ülkesinde

Peres ülkesinde

Trabzonspor ile kontratını karşılıklı olarak fesh eden Bruno Peres'in yeni rotası belli oldu. Şampiyonlukta önemli payı olan ancak yaşadığı ağır sakatlıklar sonrasında takıma yeterince fayda sağlayamayan Brezilyalı sağ bek ülkesine döndü. 33 yaşındaki oyuncu, Athletico Paranaense ile anlaşmaya vardı. Sağlık kontrollerinden sonra 6 aylık imza atacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2023 Cuma 06:50
Peres ülkesinde
Trabzonspor ile kontratını karşılıklı olarak fesh eden Bruno Peres'in yeni rotası belli oldu. Şampiyonlukta önemli payı olan ancak yaşadığı ağır sakatlıklar sonrasında takıma yeterince fayda sağlayamayan Brezilyalı sağ bek ülkesine döndü. 33 yaşındaki oyuncu, Athletico Paranaense ile anlaşmaya vardı. Sağlık kontrollerinden sonra 6 aylık imza atacak.
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