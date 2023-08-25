Peres ülkesinde

Trabzonspor ile kontratını karşılıklı olarak fesh eden Bruno Peres'in yeni rotası belli oldu. Şampiyonlukta önemli payı olan ancak yaşadığı ağır sakatlıklar sonrasında takıma yeterince fayda sağlayamayan Brezilyalı sağ bek ülkesine döndü. 33 yaşındaki oyuncu, Athletico Paranaense ile anlaşmaya vardı. Sağlık kontrollerinden sonra 6 aylık imza atacak.
Trabzonspor ile kontratını karşılıklı olarak fesh eden Bruno Peres'in yeni rotası belli oldu. Şampiyonlukta önemli payı olan ancak yaşadığı ağır sakatlıklar sonrasında takıma yeterince fayda sağlayamayan Brezilyalı sağ bek ülkesine döndü. 33 yaşındaki oyuncu, Athletico Paranaense ile anlaşmaya vardı. Sağlık kontrollerinden sonra 6 aylık imza atacak.