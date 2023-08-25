İdmana çıkmazdı

Karadeniz ekibinin eski hocası Hüseyin Çimşir'den Daniel Sturridge ile ilgili ilginç açıklamalar geldi. Çimşir "Sturridge'i antrenmana çıkarmak zordu. Ayağının ağrısını gerekçe göstermek için idmanlara katılmıyordu. Taraftar hafta sonu onun oynamasını istiyordu ama o idmanlarda yoktu. Onu oynatsanız, hafta boyunca çalışan futbolculara haksızlık oluyordu" dedi.
Karadenizekibinin eski hocası Hüseyin Çimşir'den Daniel Sturridge ile ilgili ilginç açıklamalar geldi. Çimşir "Sturridge'i antrenmana çıkarmak zordu. Ayağının ağrısını gerekçe göstermek için idmanlara katılmıyordu. Taraftar hafta sonu onun oynamasını istiyordu ama o idmanlarda yoktu. Onu oynatsanız, hafta boyunca çalışan futbolculara haksızlık oluyordu" dedi.