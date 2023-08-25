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Keyifli antrenman

Bordo mavili futbolcular, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdüler. Galatasaray maçı sonrasında yüzleri düşen oyuncular dün hırslı ve keyifliydi. Teknik direktör Nenad Bjelica da öğrencilerinin idman performansından bir hayli memnun. Oyuncularının istekli olması onu mutlu ediyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2023 Cuma 06:50
Keyifli antrenman
Bordo mavili futbolcular, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdüler. Galatasaray maçı sonrasında yüzleri düşen oyuncular dün hırslı ve keyifliydi. Teknik direktör Nenad Bjelica da öğrencilerinin idman performansından bir hayli memnun. Oyuncularının istekli olması onu mutlu ediyor.
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