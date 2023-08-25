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TRANSFER HABERİ | Trabzonspor'dan Cheick Conde hamlesi!

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bordo mavililerin son olarak İsviçre ekibi Zürih'te forma terleten Cheick Conde ile yakından ilgilendiği öğrenildi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2023 Cuma 06:50
TRANSFER HABERİ | Trabzonspor'dan Cheick Conde hamlesi!
Trabzonspor'da savunma güvenliğini artırmak isteyen teknik direktör Nenad Bjelica mutlaka bir ön libero istiyor. Karadeniz ekibinin gündeminde bir süredir Batista Mendy vardı. Ancak Karadeniz temsilcisi, 5 milyon euro'da direten Angers kulübünü ikna edemedi. Fırtına bunun üzerine rotasını Zürih'e çevirdi. İsviçre ekibinde forma giyen Cheick Conde için kıran kırana pazarlıklar başladı. Zürih, 2027'ye kadar kontratı olan oyuncusu için 2 milyon euro talep ediyor. Bordomavililer ise bu rakamlara çıkmayı planlamıyor. Hedef 1 milyon euro'nun biraz üzerinde bir rakama işi tamamlamak. 23 yaşındaki futbolcunun da Trabzonspor'dan gelen yaklaşmaya sıcak baktığı ve bu transferi istediği öğrenildi. Kariyerinde toplam 132 maça çıkan Conde; 2 gol atarken 6 da asist yaptı. 38 defa sarı kart gördü. Hiç oyundan atılmadı.
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