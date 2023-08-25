Çok pahalı geldi

Karadeniz ekibinin yollarını ayırma kararı aldığı Djaniny Semedo'ya ligin yeni temsilcilerinden Pendikspor kanca atmıştı. Ancak Yeşil Burun Adalı oyuncunun maaşı transferin önünde en büyük engeli oluşturdu. Pendikspor, tecrübeli hücum oyuncusunun istediği rakamları karşılayacak bir bütçeleri olmadığını belirtti. Transferi rafa kalktı.
Karadeniz ekibinin yollarını ayırma kararı aldığı Djaniny Semedo'ya ligin yeni temsilcilerinden Pendikspor kanca atmıştı. Ancak Yeşil Burun Adalı oyuncunun maaşı transferin önünde en büyük engeli oluşturdu. Pendikspor, tecrübeli hücum oyuncusunun istediği rakamları karşılayacak bir bütçeleri olmadığını belirtti. Transferi rafa kalktı.