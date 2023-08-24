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Enis forma istiyor

Galatasaray derbisinde kısa sürede hayli etkili oynayan 21 yaşındaki yetenek Rize maçına 11 başlayabilir.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2023 Perşembe 06:50
Enis forma istiyor

Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor'un Galatasaray'a kaybettiği haftada Umut Bozok beklentilerin çok altında kalmıştı. Derbide 72. dakikada oyuna dahil olan 21 yaşındaki oyuncu, Umut'a göre çok daha verimli olmuştu. İdmanlarda da çok çalışan genç forvetin gözü teknik direktör Nenad Bjelica'da. Hırvat çalıştırıcı da maç gününe kadar iki oyuncusunu da gözlemleyecek. Umut idman performansını da artıramazsa Çaykur Rizespor karşılaşmasında Enis Destan'ın ilk 11 çıkma ihtimali yüksek görünüyor. Bjelica, Enis'i sezon boyunca sık şekilde kullanmak istiyor. Bu sebeple Karadeniz derbisinde genç oyuncunun forma şansı bir hayli yüksek. Altınordu alt yapısından yetişen Enis, Trabzonspor'a transfer olduktan sonra geçen sezon Warta'ya kiralanmıştı.

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