Gomez’den veda mektubu

Uruguaylı yıldız "Bu harika takımın bir parçası olmam için bana güvendiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. İlk günden itibaren bana evimde gibi hissettirdiniz. Artık veda etme zamanı geldi. Bu ülkeden birçok ders aldım ve bu tecrübeleri sonsuza kadar yanımda taşıyacağım" ifadelerini kullandı.

TEŞEKKÜR VE BAŞARI DİLEĞİ

Maxi Gomez yaptığı açıklamada yeni sezonda bordo-mavili kulübe başarılar diledi. Tecrübeli hücum oyuncusu "Takım arkadaşlarıma, teknik ekibe, taraftarlara, yetkililere ve tüm çalışanlara teşekkür ediyorum ve gelecek için iyi şanslar diliyorum. Sizler için her zaman en iyisini diliyorum" dedi. Trabzonspor kulübünü ve taraftarını asla unutmayacağını sözlerine ekledi.