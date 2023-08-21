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TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına'dan Beşiktaş'a Okereke çalımı!

Son dakika transfer haberleri... Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, bir süredir Beşiktaş'ın da gündeminde yer alan David Okereke için girişimlere başladı. İşte ayrıntılar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2023 Pazartesi 10:08
TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına'dan Beşiktaş'a Okereke çalımı!

Beşiktaş'ın uzun süre peşinde koştuğu David Okereke için Trabzonspor'un devreye girdiği iddia edildi.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına'dan Beşiktaş'a Okereke çalımı!

Karadeniz Gazetesi'nin La Gazzetta dello Sport'tan aktardığı habere göre; David Okereke davası Cremonese'de patlak verdi. Hücum oyuncusu, Crotone ile kupa maçından birkaç saat önce, oynamak istemediğini kulübe bildirdi.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına'dan Beşiktaş'a Okereke çalımı!

11'de başlayacak Okereke'nin kararı teknik direktörü Ballardini'yi şoke etti. Dün takımdan ayrı antrenman yapan Okereke'nin herhangi bir fiziksel sorunu olmadığı açıklandı.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına'dan Beşiktaş'a Okereke çalımı!

Gazete kararın ayrılma isteğiyle bağlantılı olduğunu iddia etti. Cremonese'ye Beşiktaş'tan teklif geldi. ancak yetersiz görüldü. Cremonese'nin ise onu satmaya niyeti yok.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına'dan Beşiktaş'a Okereke çalımı!

Bu arada kanat forveti arayan Trabzonspor'un Okereke için Cremonese ile görüşmelere başladığı öne sürüldü.

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