TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına'dan Beşiktaş'a Okereke çalımı!

Beşiktaş'ın uzun süre peşinde koştuğu David Okereke için Trabzonspor'un devreye girdiği iddia edildi.
Beşiktaş'ın uzun süre peşinde koştuğu David Okereke için Trabzonspor'un devreye girdiği iddia edildi.
Karadeniz Gazetesi'nin La Gazzetta dello Sport'tan aktardığı habere göre; David Okereke davası Cremonese'de patlak verdi. Hücum oyuncusu, Crotone ile kupa maçından birkaç saat önce, oynamak istemediğini kulübe bildirdi.
11'de başlayacak Okereke'nin kararı teknik direktörü Ballardini'yi şoke etti. Dün takımdan ayrı antrenman yapan Okereke'nin herhangi bir fiziksel sorunu olmadığı açıklandı.
Gazete kararın ayrılma isteğiyle bağlantılı olduğunu iddia etti. Cremonese'ye Beşiktaş'tan teklif geldi. ancak yetersiz görüldü. Cremonese'nin ise onu satmaya niyeti yok.
Bu arada kanat forveti arayan Trabzonspor'un Okereke için Cremonese ile görüşmelere başladığı öne sürüldü.