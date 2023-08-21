Enis'e gün doğdu

Geçen sezon devre arasında Altınordu'dan transfer edilen ve yarım sezon Warta Poznan'a kiralanan Enis Destan, Bjelica'nın tercih ettiği genç oyunculardan oldu. Kariyerinin ilk Süper Lig maçına Galatasaray'a karşı çıkan 21 yaşındaki santrfor, 18 dakika forma giydi. Sarf ettiği çabayla dikkat çeken genç golcünün ilk 11'e göz kırptığı öğrenildi.
Geçen sezon devre arasında Altınordu'dan transfer edilen ve yarım sezon Warta Poznan'a kiralanan Enis Destan, Bjelica'nın tercih ettiği genç oyunculardan oldu. Kariyerinin ilk Süper Lig maçına Galatasaray'a karşı çıkan 21 yaşındaki santrfor, 18 dakika forma giydi. Sarf ettiği çabayla dikkat çeken genç golcünün ilk 11'e göz kırptığı öğrenildi.