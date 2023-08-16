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TRANSFER HABERLERİ - Trabzonspor'dan Serdar Dursun hamlesi! Bjelica istiyor

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor'da forvet arayışları devam ediyor. Bruno Petkovic transferinde mutlu sona ulaşamayan bordo-mavililer gözünü Süper Lig'e çevirdi. Fenerbahçe'nin gözden düşen golcüsü Serdar Dursun ismi gündeme geldi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2023 Çarşamba 15:34
TRANSFER HABERLERİ - Trabzonspor'dan Serdar Dursun hamlesi! Bjelica istiyor

Trabzonspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Son olarak Yunan orta saha Taxiarchis Fountas'ı İstanbul'a getiren bordo-mavililer, savunma hattını da Rayyan Baniya ile güçlendirmeye hazırlanıyor.

Öte yandan golcü transferi için de yoğun mesai harcanıyor.

Yönetimin uzun süredir uğraştığı Bruno Petkovic transferinde aşama kaydedilemezken sürpriz bir isim gündeme geldi.

Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre; teknik direktör Nenad Bjelica'nın Umut Bozok ve Maxi Gomez'den farklı profilde bir golcü istediği belirtildi.

Hırvat teknik adamın işaret ettiği ismin ise Fenerbahçe'den ayrılması gündemde olan Serdar Dursun olduğu iddia edildi.

Alman 2. Lig ekiplerinden Hertha Berlin'in de gündeminde olan Serdar için Trabzonspor'un, Fenerbahçe ile temas kurmayı planladığı ilk görüşmelerin bir kaç gün içinde yapılmasının planladığı öğrenildi.

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