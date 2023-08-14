Büyük değişim

Şampiyonluksonrası geçtiğimiz sezon beklentilerin altında kalan Trabzonspor, Bjelica önderliğinde yeni bir yapılanmaya girdi. Kadroda radikal değişikliklere giden ve şu ana kadar 15 futbolcusuyla yollarını ayıran bordo-mavililerde yeni vedalar da gelecek. Futbolu bırakan Hamsik, kiralık sözleşmeleri sona eren Gbamin, Yusuf Yazıcı ve Markovic ile Flavio, Bartra, Lahtimi, Dorukhan Toköz, Taha Altıkardeş ve Abdulkadir Parmak'a teşekkür eden Trabzonspor'da 5 ayrılık daha gündemde. O isimler Gomez, Bardhi, Siopis, Djaniny ve Koita.