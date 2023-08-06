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Trabzonspor'da hedef yeniden Tochi Chukwuani

Savunma müjdesi Tochi Chukwuani’yle görüşmelere bir kez daha başlayan bordo-mavililer, Danimarkalı orta sahayı bitirmeye kararlı. Trabzonsporlu yetkililer transfere son noktayı koymak için bu kez daha kararlı şekilde hareket ediyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2023 Pazar 06:50
Trabzonspor'da hedef yeniden Tochi Chukwuani

Orta saha arayışlarını sürdüren Trabzonspor, bir süre önce transferinde çıkan anlaşmazlık nedeni ile görüşmelerini beklemeye aldığı Tochi Chukwuani için temaslara yeniden başladı.

20 yaşındaki Danimarkalı oyuncu ve kulübü Lyngby ile görüşme masasına oturan bordo-mavili yetkililer transfere son noktayı koymak için bu kez daha kararlı şekilde hareket ediyor.

800 BİN EURO ÖNERDİ

Pazarlıkların sürdüğü transferde Trabzonspor 800 bin euro'ya kadar çıkmış durumda. Bjelica'nın devreye girdiği Chukwuani'de imzaların atılmasına kesin gözle bakılıyor. Anlaşmanın sağlanması durumunda 20 yaşındaki orta saha İstanbul'da detaylı bir sağlık kontrolünden geçirilecek. Geçmiş dönemde yaşadığı sağlık sorunuyla alakalı bir durumun olup olmadığına tekrar bakılacak.

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