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Trabzonspor'da Orsic şoku! Antrenmanda...

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da Mislav Orsic şoku yaşanıyor. Bordo-mavililerin yeni transferi, yaşadığı sakatlık nedeniyle antrenmanı yarıda bırakmak zorunda kaldı. Çift kale maç sırasında Hakan Yeşil ile mücadeleye giren Hırvat futbolcu yerde kaldı. Sağ dizinden sakatlanan Orsic, detaylı tetkiklerinin yapılması amacıyla sahadan golf aracıyla ayrıldı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2023 Pazar 13:23
Trabzonspor'da Orsic şoku! Antrenmanda...

Trabzonspor, yeni sezon öncesi yurt dışı kamp çalışmalarının ikinci etabını Slovenya'da sürdürüyor. Teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde, Slovenya Futbol Federasyonuna ait sahada gerçekleştirilen antrenmana belinde ağrı bulunan Siopis, tedavisi için İspanya'ya giden Fernandez, sağ üst adalesinde ağrı olan Emirhan Zaman ile Hüseyin Türkmen katılmadı.

Koşu ve ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması yapan bordo-mavili oyuncular, çift kale maç yaptı.

Maç sırasında Hakan Yeşil ile mücadeleye giren Hırvat futbolcu Mislav Orsic yerde kaldı. Sağ dizinden sakatlanan Orsic, detaylı tetkiklerinin yapılması amacıyla sahadan golf aracıyla ayrıldı.

Hırvat oyuncunun sakatlığı nedeniyle bir süre ara verilen antrenman, çift kale maçın devamıyla sona erdi.

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