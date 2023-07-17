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Gençler için karar zamanı

Teknik direktör Nenad Bjelica, 30 Temmuz'da başlayan yeni sezon hazırlıklarına altyapıdan ve kiralıktan dönen bazı oyuncuları dahil etmişti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2023 Pazartesi 06:50
Gençler için karar zamanı

Teknik direktör Nenad Bjelica, 30 Temmuz'da başlayan yeni sezon hazırlıklarına altyapıdan ve kiralıktan dönen bazı oyuncuları dahil etmişti. Hırvat teknik adam, 18 günlük çalışmalar neticesinde genç oyuncuları izlerken takımdaki gelecekleri için kararını verecek. Bjelica'nın bazı oyuncuları kamptan göndermeyi düşünebileceği belirtildi. Hırvat hocanın yavaş yavaş kafasındaki kadro oluşmaya başladı.

Üç gün mola

4 Temmuz'da başlayan Slovenya kampında izin zamanı... Bjelica, Celje maçı sonrası oyuncularına üç gün izin verdi. 12 günlük ilk etapta kuvvet ağırlıklı çalışma yapan bordo-mavililer, 20 Temmuz'da yeniden aynı yerde toplanacak. 26 Temmuz'a kadar Slovenya'da kamp yapacak Fırtına, 25 Temmuz'da Rabotnicki, 26 Temmuz'da da Kranj ile oynayacağı maçlarla kampa nokta koyacak.

Lahtimi gitti

Kampa katılmayan Montasster Lahtimi'nin yeni durağı belli oldu. 22 yaşındaki Faslı kanat, ülkesinin takımı Wydad Athletic'e kiralandı. Bordo-mavili kulüp 100 bin euro kiralama bedeli kazanacak. Lahtimi, maçların yüzde 75'inde forma giyerse 400 bin euro'luk serbest kalma bedeli devreye girecek. Ayrıca sözleşmede sonraki satıştan elde edilecek karın yüzde 17'si Trabzonspor'a gelecek.

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