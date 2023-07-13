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TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'dan Duvan Zapata atağı!

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da forvet hattı için transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bordo mavililer son olarak Kolombiyalı yıldız futbolcu Duvan Zapata'yı gündemine aldı. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2023 Perşembe 06:50
TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'dan Duvan Zapata atağı!

Bordo mavililer hücum hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Karadeniz ekibinin 1 numaralı hedefi Bruno Petkovic. Dinamo Zagreb'in Şampiyonlar Ligi ön elemesinde maçları sonrasında bu transfer netleşecek. Trabzonspor farklı adaylarla da görüşüyor. Bunlardan biri de Duvan Zapata. Kolombiyalı forvet kariyerinin tamamını İtalya'da inşa etti. 10 yıldır Serie A'da farklı takımlarda boy gösteren 32 yaşındaki futbolcunun Atalanta ile 1 yıl daha kontratı var. İtalyan temsilcisi, tecrübeli oyuncusuyla yollarını ayırmayı planlıyor. Teklifleri dinlemeye başladı.

İLK GÖRÜŞME YAPILDI

Trabzonspor, Atalanta'ya Duvan Zapata için ilk teklifini sundu. Çizme temsilcisi henüz bu teklife olumlu bir yanıt vermedi. İtalyan ekibi tüm teklifleri dinledikten sonra kararını verecek. Tabii işin Zapata'yı ikna etme boyutu da bulunuyor. Bordo-mavili ekibin hocası Nenad Bjelica bizzat 32 yaşındaki oyuncuyla görüşerek kulübün felsefesini ve kendi oyun sistemini aktaracak. Başarılı hücum oyuncusunu ikna etmeye çalışacak. Fırtına bir transfer döneminde hem Petkovic hem de Zapata'yı alarak iki yıldız isme sahip olmayı hedefliyor.

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