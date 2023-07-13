Haberler Trabzonspor TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'dan Youcef Belaili hamlesi!

TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'dan Youcef Belaili hamlesi!

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Fırtına'nın son olarak Cezayirli yıldız oyuncu Youcef Belaili ile yakından ilgilendiği öğrenildi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2023 Perşembe 06:50
TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'dan Youcef Belaili hamlesi!
Karadeniz temsilcisi için Youcef Belaili ismi giderek güçlü bir ihtimal haline geliyor. Mahmoud Trezeguet, Arap kulüplerinden teklifler alırken ayrılma ihtimaline karşılık Fırtına kadrosuna bir kanat oyuncusu daha almayı planlıyor. Mislav Orsic'in haricinde transfer edilmek istenen diğer isim Youcef Belaili. Afrika basını da Cezayirli yıldız oyuncunun bordo-mavililerden iyi bir teklif aldığını duyurdu. Africafootunited'ın haberine göre; Trabzonspor, 31 yaşındaki futbolcuya yıllık 900 bin euro önerdi. Bu rakam Belaili'nin Ajaccio'dan kazandığı rakamın iki katı. Tecrübeli oyuncunun bonservis bedeli yok.
DİĞER
"Rota belirleniyor" Burak Özçivit ile Fahriye Evcen teknede aşk tazeledi! Ünlü çiftten nispet pozu...
Mithat Can Özer'den evlenmesi beklenirken ayrılmıştı! Alina Boz yazın ilk bombasını patlattı! Umut Evirgen ile...
G.Saray'dan sağ kanada flaş isim!
F.Bahçe'den Livakovic'e yeni teklif!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fırtına'ya Kolombiyalı golcü!
İmzalar peş peşe! İşte Süper Lig'de biten transferler
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2023
Sıcak çarpması nasıl anlaşılır, nasıl geçer?
Deprem son dakika! 13 Temmuz deprem mi oldu?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'dan Halil Dervişoğlu hamlesi! G.Saray'dan Halil Dervişoğlu hamlesi! 01:10
Beşiktaş yıldız isimle anlaştı! Beşiktaş yıldız isimle anlaştı! 01:10
İsmail Kartal: İlk defa böyle bir şey görüyorum! İsmail Kartal: İlk defa böyle bir şey görüyorum! 01:10
F.Bahçe'den tatsız prova! F.Bahçe'den tatsız prova! 01:10
Szymanski F.Bahçe'de! Szymanski F.Bahçe'de! 01:10
G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'a geldi! G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'a geldi! 01:10
Daha Eski
İtalyanlar Ferdi'nin peşini bırakmıyor! İtalyanlar Ferdi'nin peşini bırakmıyor! 01:10
G.Saray yıldız oyuncunun transferini açıkladı! G.Saray yıldız oyuncunun transferini açıkladı! 01:10
Barcelona Arda'dan vazgeçme nedenini açıkladı! Barcelona Arda'dan vazgeçme nedenini açıkladı! 01:09
İmzalar peş peşe! İşte Süper Lig'de biten transferler İmzalar peş peşe! İşte Süper Lig'de biten transferler 01:09
Mertens'ten flaş sözler! "Belki de son senem" Mertens'ten flaş sözler! "Belki de son senem" 01:09
Sürpriz talip! Kiralama teklifi yaptılar Sürpriz talip! Kiralama teklifi yaptılar 01:09