Çabuk alıştı

Trabzonspor'un yeni transferlerinden Kourbelis takıma çabuk uyum sağladı. Yunan yıldızlar Anastasios Bakasetas ve Manolas Siopis'in de takımda olmaları onun uyum süresini kısalttı. Kampa katıldığı ilk günden bu yana Yunan yıldızlarla birlikte hareket eden tecrübeli orta saha oyuncusuna takımın yerli gediklileri de yardımcı oluyor. Uğurcan, Abdülkadir ve Dorukhan özellikle her yeni gelene dost elini uzatıyor.
Trabzonspor'unyeni transferlerinden Kourbelis takıma çabuk uyum sağladı. Yunan yıldızlar Anastasios Bakasetas ve Manolas Siopis'in de takımda olmaları onun uyum süresini kısalttı. Kampa katıldığı ilk günden bu yana Yunan yıldızlarla birlikte hareket eden tecrübeli orta saha oyuncusuna takımın yerli gediklileri de yardımcı oluyor. Uğurcan, Abdülkadir ve Dorukhan özellikle her yeni gelene dost elini uzatıyor.