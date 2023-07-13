Haberler Trabzonspor Çabuk alıştı

Çabuk alıştı

Trabzonspor'un yeni transferlerinden Kourbelis takıma çabuk uyum sağladı. Yunan yıldızlar Anastasios Bakasetas ve Manolas Siopis'in de takımda olmaları onun uyum süresini kısalttı. Kampa katıldığı ilk günden bu yana Yunan yıldızlarla birlikte hareket eden tecrübeli orta saha oyuncusuna takımın yerli gediklileri de yardımcı oluyor. Uğurcan, Abdülkadir ve Dorukhan özellikle her yeni gelene dost elini uzatıyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2023 Perşembe 06:50
Çabuk alıştı
Trabzonspor'un yeni transferlerinden Kourbelis takıma çabuk uyum sağladı. Yunan yıldızlar Anastasios Bakasetas ve Manolas Siopis'in de takımda olmaları onun uyum süresini kısalttı. Kampa katıldığı ilk günden bu yana Yunan yıldızlarla birlikte hareket eden tecrübeli orta saha oyuncusuna takımın yerli gediklileri de yardımcı oluyor. Uğurcan, Abdülkadir ve Dorukhan özellikle her yeni gelene dost elini uzatıyor.
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