Haberler Trabzonspor TRABZONSPOR HABERLERİ - Sakatlığı ile korkutmuştu! Fernandez'in son durumu ne?

TRABZONSPOR HABERLERİ - Sakatlığı ile korkutmuştu! Fernandez'in son durumu ne?

Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor'un yeni transferi Joaquin Fernandez, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Geçirdiği sakatlığın ardından son durumuyla ilgili bilgi veren Fernandez, sakatlığının ciddi olmadığını belirtti. İşte detaylar...(TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2023 Pazartesi 15:47
TRABZONSPOR HABERLERİ - Sakatlığı ile korkutmuştu! Fernandez'in son durumu ne?

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'un yeni transferi Joaquin Fernandez, Slovenya kampında A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

Hajduk Split ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan İspanyol stoper, son durumu hakkında bilgi verdi.

İŞTE O SÖZLER:

Çok ciddi bir sakatlığım yok. Ödemim azaldığında çok çabuk döneceğim. Kendimi tamamen sağlık ekibine emanet ettim.

Transfer sürecinde hocamızın İspanyolcayı iyi konuşuyor olması işleri hızlandırdı. Bir teknik direktörün sizi planları arasına aldığını söylemesi güzel bir mesaj. Buraya kupalar kazanmak için geldim.

DİĞER
Sebastian Szymanski kimdir, kaç yaşında ve nereli? Fenerbahçe’nin yeni transferi Sebastian Szymanski mevkisi ne, hangi takımlarda oynadı?
Kenan Işık'ın son durumu merak ediliyordu Yusuf Güney'den akıllara durgunluk veren iddia "Yıllardır geziyor ben karşılaştım"
Transferde büyük savaş! Aynı yıldızı istiyorlar
G.Saray'dan 3 transfer bombası birden!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Trabzonspor'un yeni transferi İstanbul'a geldi!
Fırtına'nın yeni transferi sakatlandı!
BAS GAZA (OVERDRIVE) FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Aşure ayı ne zaman başlıyor, bitiyor?
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fernandez'den sakatlık açıklaması! Fernandez'den sakatlık açıklaması! 15:47
Arda Güler rekorları altüst etti Arda Güler rekorları altüst etti 15:11
F.Bahçe'den Livakovic için yeni hamle F.Bahçe'den Livakovic için yeni hamle 15:11
Fenerbahçe hazırlıklarına devam etti Fenerbahçe hazırlıklarına devam etti 15:09
G.Saray - Kisvarda maçı saat kaçta? G.Saray - Kisvarda maçı saat kaçta? 15:01
Galatasaray Nef'ten kadroya takviye! Galatasaray Nef'ten kadroya takviye! 14:44
Daha Eski
Sarri'den Kartal'ın yıldızına kanca! Sarri'den Kartal'ın yıldızına kanca! 14:37
G.Saray'dan Angelino için yeni formül! G.Saray'dan Angelino için yeni formül! 13:53
F.Bahçe'de Zajc gelişmesi! Bu hafta içinde... F.Bahçe'de Zajc gelişmesi! Bu hafta içinde... 13:50
F.Bahçe'de 3 isim hafta içinde açıklanacak! F.Bahçe'de 3 isim hafta içinde açıklanacak! 13:30
Mbappe zırhlı araçla korundu! Kaçırılma ihtimali... Mbappe zırhlı araçla korundu! Kaçırılma ihtimali... 12:54
Transferde büyük savaş! Aynı yıldızı istiyorlar Transferde büyük savaş! Aynı yıldızı istiyorlar 12:37