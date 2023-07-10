TRABZONSPOR HABERLERİ - Sakatlığı ile korkutmuştu! Fernandez'in son durumu ne?

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'un yeni transferi Joaquin Fernandez, Slovenya kampında A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

Hajduk Split ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan İspanyol stoper, son durumu hakkında bilgi verdi.

İŞTE O SÖZLER:

Çok ciddi bir sakatlığım yok. Ödemim azaldığında çok çabuk döneceğim. Kendimi tamamen sağlık ekibine emanet ettim.

Transfer sürecinde hocamızın İspanyolcayı iyi konuşuyor olması işleri hızlandırdı. Bir teknik direktörün sizi planları arasına aldığını söylemesi güzel bir mesaj. Buraya kupalar kazanmak için geldim.