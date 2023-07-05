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TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına'dan Bakasetas ve Siopis'e sözleşme teklifi

Son dakika Trabzonspor haberleri... Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Yunan futbolcuları Bakasetas ile Siopis'e yeni sözleşme teklifinde bulundu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2023 Çarşamba 06:50 Güncelleme Tarihi: 05 Temmuz 2023 Çarşamba 14:07
TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına'dan Bakasetas ve Siopis'e sözleşme teklifi

Transfer döneminin açık olduğu dönemde en çok teklif alan isimlerin başında Fırtına'nın Yunan yıldızları geliyor. Bakasetas'ı Olympiakos, Panathinaikos ve Hellas Verona istiyor. Manolas Siopis'e de PAOK kanca atmış durumda. İki oyuncu da kontrat sezonlarına girdi. Yeni başlayacak sezonun bitiminde sözleşmeleri sona erecek. Trabzonspor yönetimi önlemini baştan alarak hem Bakasetas hem de Siopis'e 3 yıllık kontrat yenileme teklifi yaptı. Menajerleriyle ön görüşmeler başladı. 30 yaşındaki Bakasetas ile 29 yaşındaki Siopis ile yeniden anlaşmayı umut ediyorlar. Taraftarlar da şampiyonlukta önemli payı olan iki oyuncunun takımda tutulmasını istiyor.

Bakasetas'ı sadece Yunan devleri istemiyor. İtalyan ekibi Hellas Verona'dan da tecrübeli hücum oyuncusu için ilgi kağıdı geldi. Ancak Trabzonspor yüksek bir bonservis bedeli önerilmedikçe yıldız ismini satmayı düşünmüyor.

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