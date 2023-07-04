Sabırla bekle ve al

Fırtına savunmadan, kanatlara kadar önemli transferleri bir bir bitirirken sıra Bruno Petkovic'e geldi. Karadeniz temsilcisi, Hırvat oyuncuyu almak için Dinamo Zagreb ile akıl oyunlarına girişti. Dinamo, Petkovic'i çok isteyen Trabzonspor'a yüksek fiyat çekti. Bordo- mavililer ise onu isteyen tek kulüp olmalarının avantajıyla tekliflerini iletip beklemeye koyuldular. Bu aşamada 28 yaşındaki oyuncunun da Hırvat temsilcisinin yöneticileriyle görüşüp "Bana kolaylık sağlayın. Trabzonspor'a gitmek ve Nenad Bjelica ile birlikte çalışmak istiyorum" sözleri bordo-mavililerin elini güçlendirdi. Karadeniz ekibinin idarecileri sabırlılar. Bu transferin mutlaka kendi istedikleri mali şartlarda olumlu şekilde sonuçlanacağını düşünüyorlar.

Menajer oyunu

Karadeniz temsilcisi, Petkovic için hem oyuncuya hem de kulübüne teklifini yaparken menajerler ortalığı karıştırıyor. Alman kulüplerinden teklif aldığını belirterek ücretini yükseltmeye çalışıyorlar. Ancak piyasayı çok iyi takip eden Trabzonsporlu idareciler şu aşamada tek teklifin kendilerinden gittiğini biliyor.