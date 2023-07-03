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Fırtına ‘kanat’landı

Orsic, Trezeguet, Visca gibi 3 süper yıldıza sahip olan Trabzonspor müthiş bir kanat rotasyonuna ulaştı. Rakip savunmaların kabusu olacaklar

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2023 Pazartesi 06:50
Fırtına ‘kanat’landı

Bordo-mavili takımda istenilen hücum hattı oluşmaya başladı. Anthony Nwakaeme'nin gidişinin ardından Trabzonspor bu bölgeye hem ligimizde hem de Premier Lig'de önemli işler yapan Mahmoud Trezeguet'yi almıştı. Sağ kanatta da şampiyonluğun mimarlarından olan Edin Visca vardı. Ancak Boşnak yıldız sakatlıklar sebebiyle katkı veremedi. Yeni sezon öncesi hiçbir problemi kalmadı. Eski gücüne ulaşmaya çalışıyor. Fırtına bu iki yıldızın üzerine bir de Mislav Orsic çekti. Yüksek enerjili bu 3 futbolcu sayesinde bordo-mavili takım iki kanattan da oldukça tehlikeli bir takım haline dönüştü. Teknik direktör Nenad Bjelica da 3 silahşore sahip olduğu için mutlu. Hırvat hoca iyi birer şutör olan Orsic, Trezeguet ve Visca'ya bu alanda da özgürlük tanıyacak.

Orsic ısınıyor

Fırtına'nın yeni transferi Mislav Orsic için uyum dönemi kısa sürecek gibi görünüyor. Hırvat yıldız, idmanların en çok çalışan isimlerinden biri. Attığı goller ve yaptığı asistlerle kalitesini gösteren tecrübeli kanat oyuncusu, takım arkadaşlarıyla da çabuk uyum yakaladı. Onlarla sık sık şakalaşıyor. Soyunma odasına kendini kısa sürede kabul ettirdi.

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