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Trabzonspor'dan Kosovalı golcüye kanca! Bjelica Mirlind Daku'yu istiyor

Transferin hızlı takımlarından Trabzonspor'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Orsic ve Fernandez'i Trabzon'a getiren bordo mavililer forvet için kolları sıvadı. Fırtına, Bjelica'nın raporu doğrultusunda Kosovalı santrfor Mirlind Daku için harekete geçti. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Haziran 2023 Cuma 06:50
Trabzonspor'dan Kosovalı golcüye kanca! Bjelica Mirlind Daku'yu istiyor

Trabzonspor'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Orsic, Fernandez, Kourbelis transferlerini bitiren Bordo-Mavililer santrfor mevkisi için alternatif bir isim üzerinde duruyor. Trabzonspor'un potansiyel rekabetçi forvet adaylarından bir tanesi de Mirlind Daku. Oyuncu daha önce de teknik direktör Bjelica ile çalışmıştı. Bonservisi Hırvat kulübü Osijek'de bulunan Daku'nun 1 yıl daha sözleşmesi var.

Takvim'in haberine göre, Kosova futbolunun yıldız isimleri arasında ismi zikredilen Daku için teknik direktör Bijelica'nın olumlu rapor verdiği öğrenildi. Ancak Daku transferi gerçekleşse bile Bordo- Mavililer 1. sınıf bir santrfor transferi daha yapacak. Petkovic için girişimler devam ediyor. Mirlind Daku 5 kez Kosova Milli Takım formasını giydi. Güçlü fiziğiyle dikkat çeken Daku için maddi anlamda transfer şartları oluşursa Trabzonspor bu oyuncuyu kadrosuna katacak.

Daku, 1.92'lik boyu ve güçlü fiziğiyle rakip savunmaları yıpratan bir isim.

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