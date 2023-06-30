Haberler Trabzonspor Trabzonspor transferde şahlandı! İşte Zinckernagel formülü

Trabzonspor transferde şahlandı! İşte Zinckernagel formülü

Transferde şahlanan Trabzonspor, Olimpiakos forması giyen Philip Zinckernagel'i de renklerine katmak üzere. Yunan kulübünün Marc Bartra ve Maxi Gomez’e talip olması, Fırtına’yı harekete geçirdi. Pire ekibine “Bartra + bir miktar paraya bu takası yapabiliriz” denilecek.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Haziran 2023 Cuma 06:50
Trabzonspor transferde şahlandı! İşte Zinckernagel formülü

HABERİ
SESLİ DİNLE

00:05 00:10
1x
Tüm Sesli Haberler

Yunan ön libero Dimitrios Kourmpelis, İspanyol stoper Joaquin Fernandez, Hırvat kanat Mislav Orsic'i renklerine bağlayan bordo-mavililer, Danimarkalı yıldız için de yeni bir teklif hazırlığında. Geçen sezon Standard Liege'de kiralık forma giyen ve 35 maçta 12 gol, 2 asistlik performans sergileyen Zinckernagel için Yunan kulübünün kapısını iki kez çalan Karadeniz devinin kurmayları, ret yanıtı almıştı. Ancak kulübü ile bir yıllık sözleşmesi kalan 28 yaşındaki orta saha için şartlar olumlu yönde değişiyor.

ÖNCELİK BİRE BİR TAKASTA

Çünkü Olimpiakos kulübü, Trabzonsporlu Marc Bartra ve Maxi Gomez'e talip oldu. Gomez'i 4 milyon euro'dan aşağıya bir rakama satmayı düşünmeyen Trabzonspor kurmayları, Pire ekibine "Marc Bartra'yı istiyorsunuz. Biz de Zinckernagel'e talibiz. Bu işi takasla çözebiliriz" teklifini sunacak. İspanyol stoperin yüksek maliyetinden kurtulmak isteyen Karadeniz devinin bir miktar da para önerebileceği öne sürülüyor. Teknik direktör Nenad Bjelica'nın takımda görmek istediği Zinckernagel, bordo-mavili takıma gelmeyi kabul etmiş durumda. Olimpiakos'un, sözleşmesi bitecek oyuncusunun bedavaya gitmesini engellemek için teklifi kabul etmesi bekleniyor.

19 GOL ATTI 24 ASİST YAPTI

Norveç'te Bodo Glimt forması giyerken golleri-asistleriyle dikkat çeken ve Türk takımlarının radarına giren Zinckernagel, Watford'a transfer olmuştu. İngiliz ekibinde istediğini bulamayan ve Nottingham'a kiralanan Danimarkalı, geçen sezon başında Olimpiakos'a transfer olmuştu. Ancak Komşu'daki macerası da uzun sürmeyen Zinckernagel 2 ay sonra Standard Liege'e kiralanmıştı. 28 yaşındaki yıldız; bir sezonda 19 gol, 24 asistle şov yaptı.

DİĞER
Popstar Mehtap’ı artık tanımak imkansız! Mehtap Yılmaz olay değişimiyle bambaşka biri oldu!
Sefo ve Melisa Döngel aşkı bitti! Sefo öyle bir paylaşım yaptı ki....
Barcelona'dan Arda Güler açıklaması!
Koç ile Kartal arasında çarpıcı diyalog!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Hamsik seviyesinde bir yıldız!
Fırtına'ya Kosovalı golcü!
Tarım Kredi'de 100'den fazla üründe indirim
Genel af çıkacak mı, ne zaman çıkacak 2023?
Deprem son dakika! 30 Haziran deprem mi oldu?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Barcelona'dan Arda Güler açıklaması! Barcelona'dan Arda Güler açıklaması! 01:38
Barcelona'dan Arda Güler açıklaması! Barcelona'dan Arda Güler açıklaması! 01:19
Dünya devi Arda Güler için Türkiye'ye geldi! Dünya devi Arda Güler için Türkiye'ye geldi! 00:15
Fırtına'nın 2 transferi Trabzon'a geldi! Fırtına'nın 2 transferi Trabzon'a geldi! 00:15
Lozano'dan F.Bahçe'ye transfer cevabı! Lozano'dan F.Bahçe'ye transfer cevabı! 00:15
F.Bahçe'de Cuadrado çılgınlığı! F.Bahçe'de Cuadrado çılgınlığı! 00:15
Daha Eski
G.Saray'da Paredes şoku! Yeni adresi... G.Saray'da Paredes şoku! Yeni adresi... 00:15
Kerem'den G.Saray'a dev piyango! Kerem'den G.Saray'a dev piyango! 00:15
Coutinho'dan haber var! Beşiktaş'a büyük müjde Coutinho'dan haber var! Beşiktaş'a büyük müjde 00:15
Zaniolo'dan transfer açıklaması: Fırsat gelirse... Zaniolo'dan transfer açıklaması: Fırsat gelirse... 00:15
Becao el yaktı! Alternatifi bulundu Becao el yaktı! Alternatifi bulundu 00:15
Şenol Güneş istedi! Kartal'dan ikinci teklif Şenol Güneş istedi! Kartal'dan ikinci teklif 00:15