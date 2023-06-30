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Hamsik seviyesinde bir yıldız!

Bordo-mavili yönetim, takımdan ayrılan 35 yaşındaki yıldız kadar kaliteli, takıma ağabeylik yapacak bir futbolcu transfer etmek istiyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Haziran 2023 Cuma 07:44
Hamsik seviyesinde bir yıldız!
Karadeniz devinin yönetimi, Kurban Bayramı'na üst üste flaş transferlerle girdi. Önce Kourmpelis ardından Fernandez ve Orsic'in işini bitiren bordo- mavililer forvet, orta saha, stoper bölgesi takviyeleri için de girişimlerini sürdürüyor. Ancak yönetim en sürpriz hamleyi orta sahaya yapabilir. Çünkü bu bölge için 'Hamsik kadar kaliteli, takıma ağabeylik yapacak ve şampiyonluk mücadelesinde katkı sağlayacak' bir isim aranıyor. Başkan Ertuğrul Doğan'ı bu profildeki bir transfer için bazı kuralları bile esnetebileceği belirtiliyor.
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